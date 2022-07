Avellino, folla in uscita: dopo Carriero e Ciancio via Silvestri, Maniero e Aloi

Ad poche ora dall'inizio della nuova stagione con il ritiro a Mercogliano previsto da domani, l'Avellino continua a mettere alla porta gli ormai celebri giocatori «indesiderati».

Dopo le iniziali resistenze, l'equipe degli esuberi biancoverdi perde pezzi. Nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità della firma di Simone Ciancio a Novara. Lui e Carriero, che ha optato per la risoluzione contrattuale, sono stati i primi due calciatori a lasciare l'Irpinia. Ne seguiranno altri. Intanto chi è partito mira ad altro lidi. Per lo stesso Carriero pare si sia raffreddata la pista Gubbio, più calda quella verso Ancona.

Tra gli elementi della rosa dello scorso anno pronti a fare le valigie c'è un altro nome eccellente: si tratta di Luigi Silvestri. Il difensore siciliano ed il suo entourage pare abbiano trovato una sistemazione gradita, un'offerta soddisfacente in rapporto alle richieste dello stesso giocatore. Il Siena è infatti in pressing ed ha ricevuto il gradimento dell'atleta. Silvestri, messo alla porta dall'Avellino, pare dunque finalmente intenzionato ad accettare una proposta. Del resto con la stagione alle porte e le formazioni che iniziano a partire per i ritiri, le strade sono due: aspettare con la possibilità di restare con il cerino in mano, e magari aggregandosi al ritiro dei lupi da separato in casa, oppure accettare in tempi brevi la migliore soluzione possibile. Il Siena offre al calciatore una via d'uscita, una chance da sfruttare anche per salutare un ambiente, quello irpino con cui si sono incrinati i rapporti. Domani è quindi il giorno in cui potrebbe arrivare l'ufficialità della separazione dal calciatore. Separazione che dovrebbe arrivare a fronte del pagamento di un indennizzo nettamente inferiore rispetto alle richieste iniziali.

Sembra invece tramontata l'ipotesi di vedere con la maglia del Lecco l'attaccante Riccardo Maniero. Il calciatore non sarebbe interessato ad approdare in Lombardia, vorrebbe restare in una sua comfort zone, dunque la Campania. Pertanto la Turris resta per l'attaccante sempre la prima ipotesi, sebbene il Monopoli con il diesse Pelliccioni abbia a più riprese tentato un approccio con il calciatore ed il suo agente.

Per il centrocampista Salvatore Aloi, ormai ex capitano dell'Avellino, la pista più probabile resta quella della Virtus Entella. Il calciatore ha già una intesa verbale con i liguri, resta da mettere nero su bianco, ma ancora prima bisogna accordarsi con l'Avellino. Se il manager Pisacane resta fermo sulle sue posizioni, la dirigenza biancoverde non abbassa la guardia e non si smuove. Per intendersi, nessuno andrà via dietro pagamento di una lauta buonuscita.

Ed allora si attende. Domani si vedrà se Maniero e Aloi saranno presenti in ritiro, dove potrebbero lavorare a parte ed essere un corpo estraneo alla squadra, o se eventualmente avranno il permesso di assentarsi dopo aver trovato una intesa altrova.

Non solo. La settimana prossima potrebbe concludersi la telenovela Forte. Il portiere è in parola con il Gubbio ed attende di risolvere, come gli altri, la sua posizione contrattuale con i lupi.

Restano invece ad Avellino, per ora, tanto che dovrebbero essere aggregati alla rosa, Sbraga, Mignanelli, Mastalli e Tito. Su quest'ultimo ci sarebbe sempre l'interesse della Juve Stabia. Si attende anche l'ufficialità del passaggio di Plescia alla Carrarese, l'Avellino contribuirà con il pagamento di una parte dell'ingaggio.

In questi giorni in cui le porte dello spogliatoio si trasformeranno in porte girevoli, la società proverà a formalizzare qualche operazione in entrata. Il difensore ambito è Ramzi Aya della Reggina, ma con il ds De Vito bisogna essere sempre attenti. L'uomo mercato dell'Avellino è un buon gambler', come ottimo giocatore di poker talvolta bluffa facendo intendere qualcosa e nascondendo qualche altra carta vincente. Lo ha fatto in passato e pare voglia ripetersi. Aya potrebbe non essere la prima scelta. Con i cambiamenti avvenuti negli ultimi giorni sullo stretto c'è frenesia. A Reggio Calabria Pippo Inzaghi ha portato la ventata di entusiasmo che mancava, lui stesso vorrà valutare l'intera rosa. De Vito così guarda anche altro ed oltre al difensore ha bisogno di mettere dentro un esterno sinistro. Il vice di Micovschi in questo momento è assente, ma l'Avellino sistemerà anche questa mancanza. In attacco le uniche certezze sono rappresentate da Jacopo Murano e Gabriele Bernardotto. Entrambi saranno valutati dall'allenatore, che però richiede un'altra prima punta con caratteristiche più adatte al suo gioco.