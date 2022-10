Avellino, Forte pronto a giocarsi le sue chance contro Marcone

L'Avellino ha riscoperto il gusto del meritato riposo, che si conclude oggi dopo i due giorni concessi da Massimo Rastelli ai calciatori biancoverdi. Ci volevano, come la vittoria in trasferta a Francavilla Fontana contro la Virtus (2-3), che ha chiuso il terzo tour de force stagionale da tre partite in otto giorni, imposto dal calendario, e una settimana caotica. Iniziata con l'esonero di Roberto Taurino, a margine del pari casalingo (1-1) con l'Audace Cerignola, proseguita con la sconfitta per 2-0 a Viterbo con Raffaele Biancolino da traghettatore e conclusa con il ritorno dell'allenatore di Pompei sulla panchina degli irpini a poco più di 7 anni di distanza dall'ultima volta.

Alle 15.30, a porte aperte, si torna in campo per preparare un nuovo ciclo di gare ravvicinate. Si partirà domenica prossima, al Partenio-Lombardi, contro la corazzata Catanzaro (ore 17.30), si andrà avanti martedì 2 novembre con il secondo match casalingo di fila, valido per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Turris (ore 17.30), e si finirà lunedì 7 novembre a Foggia (ore 20.30). Guai, però, a pensare più avanti della prossima gara. Il primo mattoncino, per citare Rastelli, è stato messo. Ora bisogna continuare la posa. Pietra dopo pietra, sfida dopo sfida. Si ricomincia da una passeggiata in infermeria dove si attendono novità sulle condizioni degli assenti alla Nuovarredo Arena.

La ripresa sarà l'occasione per ricevere aggiornamenti dallo staff medico sulle condizioni di Ramzi Aya, che per via di un fastidio a un polpaccio non ha preso parte alla spedizione conclusa col primo successo stagionale lontano dalle mura amiche; di Simone Auriletto, che ha accusato un'infiammazione a una spalla in seguito a uno scontro di gioco a Viterbo; di Antonio Matera, che ha rimediato un trauma contusivo alla zona pelvica; di Mamadou Yaye Kanoute, separato in casa in seguito al mancato rinnovo del contratto, che denuncia un dolore invalidante al ginocchio operato.

Riuscirà Rastelli, come con Di Gaudio, a recuperare fisicamente e psicologicamente l'esterno d'attacco senegalese? È il momento di scoprirlo. Di certo, la settimana piena di lavoro rappresenta un lasso di tempo prezioso per continuare a studiare l'organico e proseguire nell'opera di graduale restyling tecnico-tattico a cui affiancare passi mirati per rendere la rosa sempre più omogenea. Sempre più gruppo, nell'accezione più armonica del termine.



Quattro dubbi, quelli appena elencati, e una certezza. Inizia una settimana importante per Francesco Forte, pronto a giocarsi una maglia da titolare con Richard Marcone. Il portiere calabrese è stato reintegrato, a fargli posto in lista sarà Antonio Pizzella.

Forte è l'emblema della volontà di rimettere tutti sullo stesso piano prima di compiere le scelte. Rastelli ha voluto che fosse già convocato lo scorso fine settimana. Forte ha viaggiato con i compagni di squadra, è tornato a respirare l'aria dello spogliatoio e si è accomodato in tribuna, ma adesso il suo riscatto può entrare nel vivo. Inserito nell'elenco degli indesiderati, l'estremo difensore ha mal digerito i modi con cui è stato messo da parte e, allo stesso tempo, gli è stato negato un incentivo all'esodo per coprire i 90mila euro di ingaggio con cui gli era stato rinnovato il contratto la scorsa estate. Un prolungamento che si era meritato sul campo e sottoscritto non avendo obbligato nessuno a proporglielo, grazie alla superlativa stagione 2020/2021, la prima in biancoverde, a cui non è riuscito a dar seguito, in termini di rendimento, in quella successiva. 7

Rastelli osserverà anche Sbraga e Scognamiglio ma a differenza dei portieri non è possibile operare rotazioni in lista e, dunque, semmai i difensori dovessero essere ritenuti utili alla causa, il loro rientro si consumerà non prima di gennaio. Con la concomitante partenza di un altro tesserato in modo da liberare uno o più slot.



Tutti importanti, gerarchie azzerate, giocherà chi merita nel 4-3-2-1 di Rastelli. Quel 4-3-2-1 che dovrebbe essere confermato pure contro la capolista Catanzaro. Un modulo che, come un raffinato sarto, l'allenatore ha cucito addosso al suo Avellino per valorizzare al massimo i calciatori, soprattutto offensivi, presi per giocare col 3-4-3. A lui il compito di calarli in una filosofia e in un modo di intendere il calcio differenti. Anche per quanto riguarda il sistema di gioco. Non è un mistero che Rastelli prediliga il 3-5-2 e il 4-3-1-2, ma la bravura di un tecnico sta nell'adattarsi al materiale umano che gli viene consegnato. E Rastelli ne ha di idee e competenza.