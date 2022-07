Avellino, Franco si presenta: «Siamo già un bel gruppo»

Palla al centro. È proprio il caso di dirlo nei confronti di Daniele Franco, uno degli otto colpi che l'Avellino ha già messo a segno. Il calciatore napoletano ventottenne si accomoda nel centrocampo che Roberto Taurino sta disegnando, forte di un biennale che il ds Enzo De Vito gli ha fatto sottoscrivere.

Faccia pulita, sguardo intelligente; qualche tatuaggio, ma quanto basta, Franco racconta della trattativa che lo ha portato in biancoverde. «È stata abbastanza veloce - rivela - nel senso che ero in scadenza con la Turris, ma soprattutto perché, arrivata la chiamata del direttore sportivo De Vito, francamente non ho e non potevo certo esitare nemmeno un minuto. In meno di 48 ore la cosa si è chiusa con la mia firma sotto il contratto che si traduce nella fiducia che la società del presidente D'Agostino ha riversato in me, che sono deciso ad onorare fino in fondo ed anche oltre».

Insomma, i buoni propositi ci sono tutti, ma fanno i conti con la realtà in cui devono misurarsi impegno, sacrificio e lavoro. «Vincere non è mai semplice in qualsiasi categoria - sottolinea con realismo Franco - ma c'è un copione da leggere ed interpretare per centrare questo obiettivo. Penso al forte senso di appartenenza che acquisisci appena indossi questa maglia, che è stata la prima cosa che mi hanno chiesto appena sono arrivato. Una condizione obiettivamente indispensabile se vuoi far bene, ma credo che qualsiasi giocatore la porti in dote quando si accasa in un club. Sono certo che questo gruppo, già solido, diventerà anche ambizioso e vorrà fare grandi cose, pertanto lavorerà in tal senso: siamo già una famiglia che sta bene insieme durante e pure dopo il lavoro e che presto si arricchirà ancora di altri elementi, tutti insieme proveremo a centrare traguardi importanti».

Prime impressioni del clima che regna allo stadium di Mercogliano: «L'assaggio è stato dei migliori confessa Franco e non si poteva partire meglio. C'è già tanto entusiasmo di chi viene a vederci e questo ci onora, ma ci fa capire che abbiamo anche delle grandi responsabilità. Questa è una piazza importante dove si sente il peso di chi ti applaude, ma devi sapere che sarà pronto anche a criticarti se le cose non andranno per il verso giusto. L'ambiente è obiettivamente deluso per come è finito lo scorso anno ed ha grande voglia di riscatto e noi siamo qui per fare bene insieme».

«Da Torre del Greco, che pure mi ha dato tanto - continua il centrocampista - oggi sono in un contesto completamente diverso e quindi serve calarsi in questo ambiente nuovo con la massima concentrazione. Mister Taurino è una persona che parla molto durante gli allenamenti ed invita tutti a ragionare a seconda del proprio ruolo, ma anche trasferendo il tutto al collettivo, insomma, ad un discorso di squadra. E ritengo che sia proprio attraverso il dialogo che si capisce quello che si deve fare in campo. Ed è con il dialogo totale che il mister ci fa vedere il suo calcio. Sta a noi ascoltarlo ed immedesimarci. A prescindere dal ruolo lui è uno che chiede molta intensità con o senza palla; è uno che cura moltissimo le due fasi ed in questo momento stiamo lavorando più sull'aspetto fisico».

Franco, come del resto i suoi nuovi compagni non vede l'ora di misurarsi con il campionato: «Credo che il girone meridionale a livello di blasone e piazze sia sicuramente il più difficile; anche quest'anno, contro l'Avellino faranno tutte la partita della vita, ma ci prepareremo a combattere e naturalmente a vincere». Con mister Caneo Franco ha fatto benissimo, soprattutto nel girone d'andata, e con Taurino quest'anno a proposito del modulo, dovrebbe trovarsi avvantaggiato. «Sono due anni che giochiamo col 3-4-3 e quando ti ritrovi in un contesto tecnico tattico simile, è ovvio che sei più avvantaggiato, ma ogni tecnico ha le sue idee che a seconda del momento e dell'avversario possono anche cambiare, tocca a noi immedesimarci ed applicarle al meglio».