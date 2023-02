Undici gare alla fine della regular season di cui cinque in trasferta. In realtà, considerando che il Giugliano disputa le sue partite casalinghe al Partenio Lombardi, da qui al 23 aprile, quando la stagione regolare si chiuderà contro il Monterosi, la squadra di Massimo Rastelli sarà sette volte di scena nell'impianto di via Zoccolari. Una buona notizia soprattutto per la disastrata statistica che viene fuori dai punti raccolti in trasferta. Solo 12 su un bottino totale di 36: in pratica un terzo esatto di quelli in classifica.

Quanto basta per certificare un'andatura da playout, che pareggia il conto con quello della Gelbison, ed è stata superiore soltanto alle pericolanti Potenza (11), Taranto (9), Messina (7), Viterbese (7), Fidelis Andria (3) e Virtus Francavilla (3). Dato che fa scattare un campanello d'allarme anche se va sottolineato che la media risente soprattutto delle quattro partite iniziali targate Taurino con altrattente sconfitte maturate a Pescara, Monopoli, Latina e Crotone.

Trend da zero spaccato migliorato nelle nove trasferte di Rastelli che, su un totale di 18 panchine con media di 1,56 a gara, ha raccolto tre vittorie fuori casa (a Francavilla, Potenza e Torre del Greco) ma anche tre pari (Foggia, Monterosi e Gelbison). Tre, invece, sono state le sconfitte subite a Picerno, Messina e Cerignola che riportano il suo score esterno in perfetta parità: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Andamento non sufficiente per sperare nella promozione e nemmeno in un piazzamento dignitoso nella griglia spareggi, ma certamente superiore a quello del predecessore.

Magra consolazione per una squadra uscita rinforzata, almeno in mediana e in attacco, dal mercato di gennaio che nutre l'ambizione di ottenere un piazzamento importante anche se, complice lo scivolone di Cerignola, adesso è scivolata al decimo posto a 5 punti dall'agognata quarta posizione. Migliorare questo trend esterno negativo non sarà comnunque semplice perché, al di là dell'ibrida trasferta contro il Giugliano, il calendario riserva ancora le tappe di Catanzaro, Taranto, Castellammare e Andria. Prima del prossimo viaggio in Calabria contro la capolista, tuttavia, c'è da adesso sfruttare al massimo il doppio turno casalingo contro Viterbese e Francavilla, due delle sei squadre che fuori casa sono riuscite a fare peggio dei lupi. Medie decisamente migliori, invece, hanno fin qui tenuto le altre squadre attese al Partenio Lombardi: Foggia (19), Picerno (15), Turris (14) e Monterosi (14).

Meglio allora concentrarsi sui prossimi due match casalinghi nella speranza di confermare o addirittura migliorare almeno la media interna dove, in 9 gare complessive, Rastelli ha assaportato 4 volte il gusto della vittoria (Taranto, Andria, Pescara e Crotone), altrettante quello agrodolce del pareggio (Catanzaro, Juve Stabia, Monopoli e Latina) ed una sola volta quello amaro della sconfitta contro il Giugliano. Media che per la verità era stata tenuta abbastanza alta anche da Taurino che, dopo il pari iniziale contro la Gelbison, era riuscito a vincere contro Messina e Potenza ma anche a pareggiare proprio contro il Cerignola nel match che gli costò la panchina. Statistica che fotografa alla perfezione quelli che finora sono stati i pregi e i difetti di una squadra tanto forte in casa quanto vulnerabile lontano dalle mura del Partenio Lombardi, stadio in cui la dirigenza spera ora di mettere subito in cascina i prossimi sei punti. Da qui la decisione di varare una promozione per i tifosi che potranno accedere ad entrambe le sfide con un unico tagliando ad un costo promozionale: Curva Sud, 15 euro, ridotto 12, under 8; Tribuna Terminio, intero 23, ridotto 18, under 12 a soli 15 euro; Tribuna Montevergine laterale, intero 38 euro, ridotto 30, under 23. Chi, invece, non vorrà aderire potrà regolarmente acquistare il tagliando singolo: Curva Sud intero 10; Tribuna Terminio 15; Tribuna Montevergine 25 euro.