Avellino-Gelbison, Esposito c'è: «Col piglio giusto per fare risultato»

Avellino-Gelbison derby inedito assoluto per il professionismo. Una sfida che per il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito è anche una sorta di ritorno nella sua città natale. E proprio l'allenatore dei rossoblù analizza questo confronto partendo dalla sconfitta rimediata nel match inaugurale: «Pur soddisfatto della prestazione, dovremo migliorare negli errori commessi che ci sono costati caro e ci siamo concetrati sotto quest'aspetto. Andremo in campo con atteggiamento propositivo e con il piglio giusto pur consapevoli di avere di fronte una squadra che ha ambizioni di vertice, ma cercheremo di ottenere i primi punti in serie C».

Si gioca al Partenio-Lombardi con inizio alle ore 17.30, arbitra Ubaldi di Roma 1.