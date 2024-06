«Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi»: le parole di Nelson Mandela sono esemplificative e utili per la costruzione del futuro di ognuno. Antonio Angelo D'Agostino le ha fatte sue nel giorno del suo compleanno, il 63 esimo, che non ha certo festeggiato come sognava. Prima ha dovuto fare i conti con l'eliminazione dai playoff dell'Avellino a Vicenza, poi con la sconfitta elettorale al parlamento europeo. Venticinquemila preferenze ottenute nella circoscrizione meridionale non sono poche e, dunque, se giudicare il bicchiere mezzo pieno o vuoto dipende solo dal punto di vista di chi osserva.

Un pezzo importante alla costruzione del suo percorso politico è stato comunque messo: un po' come quello che ha fatto nel calcio in questi quattro anni. Un tassello dopo l'altro, milioni di euro di investimenti ma per ora nessuna promozione nella serie B che sogna tanto e che nella prossima stagione vorrà raggiungere a tutti i costi. Una volta smaltita l'amarezza tornerà a concentrarsi sul calcio che in questa ultima settimana ha un attimo messo in stand by. Giorgio Perinetti lo sta aspettando: al Bel Sito Hotel si sono incrociati ma non hanno parlato con la calma e la lucidità necessaria. Lo faranno nei prossimi giorni: le prossime ore potrebbero essere quelle buone.

Il presidente prima si confronterà singolarmente con Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Michele Pazienza e poi insieme per sciogliere nodi e partire con le idee chiare. Di certo il responsabile dell'area tecnica non sembra avere dubbi sulla sua permanenza in Irpinia visto che a tuttomercatoweb ha rilasciato dichiarazioni chiarissime. «Serie B? Ci riproveremo quasi sicuramente il prossimo anno, ci incontreremo presto con D'Agostino e decideremo il futuro. Nella ultima partita - ha detto Perinetti - siamo stati un po' sfortunati. Il sorteggio che ha fatto Brocchi forse era meglio se lo avesse fatto Muzio Scevola. Il nostro è un rammarico per non aver potuto regalare la finale ai nostri tifosi».

Per Michele Pazienza invece la questione è diversa. Possibile che il tecnico chieda almeno un anno di rinnovo contrattuale (scade nel 2025 ndr), il potenziamento dello staff tecnico, che anche il presidente sta valutando, e una serie di tagli alla rosa, oltre che il potenziamento della stessa con innesti funzionali al progetto che dovrà essere quello di puntare al primo posto. Difficile che questo venga annunciato in modo chiaro dalla società e dalla dirigenza, ma è evidente che dopo il secondo posto ed un play off perso in semifinale il percorso della vittoria diretta è quello obbligato. Dopo la riunione con direttori e allenatore, Angelo D'Agostino convocherà una conferenza stampa con i giornalisti, conferenza che si preannuncia completamente diversa rispetto a quella tesa e complicata del giugno scorso quando si riconfermò Massimo Rastelli.

L'entusiasmo tra i tifosi biancoverdi intanto non si è spento: resta l'amarezza per quello che è stato ma è forte la fiducia nel futuro e la voglia di ricominciare quanto prima. I 5000 abbonamenti della scorsa stagione restano un ottimo punto di partenza per la società che confermerà sconti per donne, over 65, under 12 e pacchetti famiglia. La campagna è pronta: la fumata bianca e la presentazione ci saranno non appena tutte le riserve saranno sciolte e i volti dei protagonisti principali resi noti dal numero uno dei lupi.

E proprio a conferma del ritrovato fermento intorno all'Avellino, questa sera, alle 19.30, all' Hotel de la ville ci sarà la presentazione alla città di un nuovo club di tifosi, Lykos, il primo che sorgerà in tribuna Montevergine. Anche questo un segnale che il mondo dei sostenitori del lupo ha voglia di ripartire con forti motivazioni.