Per gettare le basi alla nuova stagione non c'è bisogno di attendere la definizione di un budget tanto meno di stringersi nuovamente la mano. Nel quartier generale del Bel Sito Hotel, dove Giorgio Perinetti e Luigi Condò hanno trascorso l'intera giornata, il tempo continua a scorrere pianificando e progettando il futuro. Segnale evidente che i due operatori di mercato si sentono già investiti dell'incarico anche se, in camera caritatis, ognuno ha da ieri sera iniziato a confrontarsi con il presidente Angelo D'Agostino e suo figlio Giovanni.

I proprietari del club, in linea con il loro stile incentrato sulla riservatezza, preferiscono non accendere i riflettori sui colloqui ragionando con calma sul da farsi ritagliando, come fatto ieri sera dopo cena, spazi per il calcio tra i tanti impegni di lavoro accantonati di recente per la campagna elettorale. Come già preannunciato prima e dopo la disputa dei playoff, tuttavia, l'indirizzo programmatico della dirigenza resta quello di tentare la scalata alla serie cadetta per la porta principale. Concetto esplicitato dallo stesso Giorgio Perinetti che, non a caso, proprio ieri ha parlato a Sporticily del Catania come di un antagonista del suo Avellino per il prossimo anno: «Quella di Pelligra - ha detto- è una società che ha grandi ambizioni e qui Faggiano farà certamente bene. Questo significa che ci sarà un altro avversario di valore per l'Avellino, dato che anche noi cercheremo di fare del nostro meglio il prossimo anno».

Rispetto al Catania, tuttavia, la società biancoverde può contare sul vantaggio di un organico di base da confermare e rinforzare dopo il secondo posto della scorsa stagione e la semifinale playoff persa a Vicenza.

Da qui il lavoro ricominciato di gran lena della triade che, salvo clamorosi colpi di scena, ripartirà dalla conferma in panchina di Michele Pazienza. Rebus destinato ad essere svelato entro questo fine settimana per il semplice fatto che il tempo stringe, il ritiro di San Gregorio Magno si avvicina sempre di più (prima decade di luglio) e, soprattutto, c'è una campagna abbonamenti da presentare ai tifosi dando le prime certezze di continuità.

Chiaramente prima di intavolare trattative in entrata si attenderà di sollevare l'ultimo velo del dubbio relativo alla permanenza del tecnico che sarà chiamato ad indicare le linee guida del suo schema di gioco.

Nel frattempo, però, a Perinetti e Condò stanno arrivando le prime richieste e i primi sondaggi da parte di addetti ai lavori interessati a tesserati biancoverdi. Oltre a Manuel Ricciardi, finito nel mirino dello Spezia, e Jacopo Dall'Oglio, sondato dal Trapani, si è nelle ultime ore registrato l'interessamento del Latina di Matteo Patti per Antonio Pezzella, centrocampista che dopo un anno trascorso quasi tutto in panchina andrà a caccia di riscatto in qualche club disposto a dargli fiducia.

Di rientro dallo stesso Latina, invece, Davide Mazzocco potrebbe finire nel mirino del Potenza dove ieri è sbarcato il suo estimatore Enzo De Vito (biennale per il ds di Capriglia) che, un anno e mezzo fa, lo prelevò dal Cittadella insieme all'oggetto misterioso Mamadou Tounkara finito nei dilettanti con l'Avezzano.

Daniele Sannipoli, invece, resta un elemento gradito al Pescara di Delli Carri nonché alla Spal che nel prossimo campionato di Lega Pro ripartirà con una penalizzazione di tre punti.

Attraverso il proprio profilo social di Istagram, mezzo su cui ormai i calciatori amano esternare il loro pensiero urbi et orbi, Gabriele Gori ha sostanzialmente confermato che non intende muoversi da Avellino per dar seguito al suo triennale: «Ci rialzeremo- ha scritto l'ex viola- con la consapevolezza di essere stati i più forti sul campo».