A Viterbo si è chiuso un girone di andata davvero deludente che solo il tardivo avvento di Massimo Rastelli, datato 2 ottobre, ha impedito che potesse diventare disastroso.

Finisse oggi il campionato, con 24 punti messi insieme in 19 giornate, l'Avellino sarebbe persino fuori dalla griglia playoff che allarga i suoi confini addirittura fino al decimo posto. Fotografia nitida di un fallimento che, al giro di boa, è per fortuna solo parziale, mutabile e persino sovvertibile. Schiantatosi al suolo già dopo poche giornate il volo pindarico del presidente di competere con il Catanzaro (i calabresi hanno chiuso i conti parziali con 27 punti sopra i lupi battendo tutti i record) ai biancoverdi resta infatti più che viva la speranza e la possibilità di ottenere un buon piazzamento playoff. A guardare la graduatoria attuale, malgrado la caduta libera del Pescara (38) ormai fuori dalla corsa al primato, l'aggancio al quarto posto non appare un miraggio e, se conquistato, finirebbe per far gridare persino al miracolo perché andrebbe a bissare il piazzamento di un anno fa ottenuto in ben altre condizioni, con un budget più alto e grazie allo stravolgimento della classifica generato dal caso Catania. All'ipotesi, che qualcuno oggi potrebbe definire fantasiosa soprattutto se si considerano gli 8 punti in meno che l'Avellino accusa rispetto ad un anno fa, Massimo Rastelli crede invece fermamente, come è giusto che sia.

Il tecnico di Pompei forgia il suo ottimismo sui progressi della squadra che allena quotidianamente, la maturazione del collettivo che a Viterbo ha saputo gestire una gara in grande emergenza, la continua crescita in personalità e condizione di alcuni elementi come Moretti, Auriletto, Tito, Maisto, Casarini e Russo, ma anche sulla rimodulazione che potrebbe venire dal mercato di gennaio.

Somma di tanti fattori che, nello spogliatoio dell'Enrico Rocchi malgrado un pareggio utile più per il morale che la classifica, hanno visto l'ex trainer del Pordenone commentare il risultato con il sorriso stampato sul volto. Una soddisfazione che qualcuno ha giudicato eccessiva ma che, in realtà, è semplicemente figlia del suo punto di osservazione circoscritto ad un'area di 10 gare di campionato e 2 di coppa Italia disputate alla guida dell'Avellino. Dodici partite in cui il suo Avellino ha perso solo ai rigori contro il Catanzaro e di misura nelle disgraziate partite disputate contro Giugliano e Picerno. Proprio queste ultime due squadre, per uno strano scherzo del destino e una conseguenza precisa della matematica, attualmente occupano il quinto posto a sole tre lunghezze dal deludente Avellino.

Un bilancio più attendibile, seppur parziale e di metà stagione pertanto, andrebbe fatto proprio dividendo l'era Taurino (8 punti in 8 gare), altamente fallimentare e da playout ma non solo per i demeriti dell'allenatore salentino, da quella Rastelli, in cui il trend è assolutamente da playoff. Ecco perché sperare di far meglio nella seconda parte è assolutamente lecito a patto di non ripetere gli errori di inizio stagione. Errori che, sebbene senza controprova, sarebbe stato difficile commettere con Rastelli a partire dalla gestione caotica di un precampionato vissuto a Mercogliano con trenta calciatori in albergo, di cui almeno una dozzina con la valigia pronta e il dente avvelenato per gli strascichi del post Foggia. Alcuni di loro sono purtroppo tuttora sul libro paga e con un rendimento a dir poco irrilevante.

Al triplice fischio della gara di venerdì contro il Pescara sarà inevitabile aprire una riflessione approfondita sui tanti esuberi e sull'opportunità di favorirne la partenza con un incentivo all'esodo. Politica rifiutata con forza dalla dirigenza fino a poche ore prima della chiusura del mercato di agosto ma che, quattro mesi dopo ed un girone di andata gettato alle ortiche, ha prodotto più danni che benefici. Errori su cui meditare e far tesoro giocando d'anticipo nella sosta natalizia provando a farsi subito un regalo con Babbo Natale nel corso della pausa che scatterà da venerdì sera onde evitare di presentarsi ad Agropoli, il prossimo 7 gennaio contro la Gelbison, con ancora qualche palla al piede e il rinvio dei nuovi acquisti alle ultime battute del mercato di riparazione che chiuderà il 31 gennaio. L'ideale, se è lecito esprimere un desiderio per queste feste, sarebbe di trovare tre punti d'oro contro il Pescara per festeggiare il Natale e 4-5 acquisti nella calza della Befana per disputare un ritorno da protagonisti. Solo così l'ottimismo di Rastelli potrà riflettersi sull'incerta classifica e l'umore, variabile, dei tifosi.