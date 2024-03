Le porte sono aperte ma i tifosi sono pochi: solo tre sotto la pioggerellina leggera di un lunedì pomeriggio di marzo.

L'Avellino torna al lavoro con in testa un solo pensiero: non avere rimpianti. Operazione non facilissima vista la classifica, la sconfitta della Juve Stabia che sente il fiato sul collo del Benevento, ora a soli sei punti. Con solo due vittorie in più, vedi Potenza e Monterosi, il presente dei biancoverdi sarebbe stato totalmente diverso. «Da dopo la Juve Stabia per pensare a quello che era successo non ci siamo concentrati sul presente e siamo andati in tilt, non deve più succedere».

Michele Pazienza ha svelato questo retroscena qualche settimana fa per cui è difficile che si riparli delle occasioni sprecate. Il presente dice che sabato, questa volta alle 17,30, si torna in campo a Giugliano, reduce dal ko con i sanniti di Auteri. La lista dei disponibili è ancora una volta lunga: nessuno squalificato, quattro diffidati (Tito, Frascatore, Rocca, Ricciardi), zero acciaccati ad esclusione di Lores Varela che a breve, lo staff medico non si sbilancia ancora sui tempi, dovrebbe tornare a correre e a calciare.

Ieri Patierno e Tozaj hanno fatto lavoro di scarico, idem per Armellino, Rigione, De Cristofato e Frascatore che non hanno preso parte alla partitella. Dettagli visto che si è trattato della prima seduta e che davanti c'è ancora una lunga settimana. Di certo Sgarbi scalpita perché la maglia da titolare la sente sua, l'ha meritata eccome visto il rendimento complessivo della stagione, e dunque farà di tutto per convincere l'allenatore a ridargliela. Troppo presto per capire chi eventualmente gli farà spazio anche se Gori sembra il primo indiziato.

C'è anche la lunga lista di quelli che non trovano spazio: Tito che è finito in panchina prima per l'infortunio poi per le scelte che ora vedono D'Ausilio e Liotti prima di lui sulla sinistra, ma anche Marconi che ha giocato undici minuti compreso l'extratime e tanti altri. Starà a Pazienza gestire lo spogliatoio, capire come tenere tutti sull'attenti e pronti in vista dei play off nei quali la gestione fisica e mentale del gruppo sarà fondamentale, viste anche le gare ravvicinate. Il gruppo comunque complessivamente sorride e c'è qualcuno che lo fa di più.

Manuel Ricciardi per esempio per il quale è scattato il rinnovo automatico di un anno di contratto viste le 26 presenze che è riuscito, con merito, a collezionare dimostrando una crescita esponenziale rispetto alla difficile stagione scorsa, merito anche del ruolo da esterno alto nel 3-5-2 che gli permette di esprimersi ora molto meglio: per lui parlano i 3 gol e i 5 assist.

Intanto sul fronte Curva non si registrano novità. Per comprendere la situazione bisogna fare un passo indietro e tornare alle parole di Marco Armellino in sala stampa e al mancato abbraccio - è la terza volta che succede - tra la Sud e la squadra a fine gara. «È una cosa che a me personalmente fa male. Vincere in casa e vedere i tifosi che vanno via, fa un po' male. Capisco la loro delusione, dobbiamo cercare di tornare quelli che eravamo. Giocare questo finale di stagione con i tifosi dalla nostra, può essere un'arma in più».

Per ora però non ci sono ripensamenti, incontri in programma o cambi di direzione: gli ultras restano, almeno per il momento, sulla loro posizione ovvero di sostegno alla squadra durante la partita ma non oltre.

Anche Perinetti però ieri durante la Palermo Football Conference ha ribadito il concetto. «Abbiamo perso qualche occasione, ha detto il digì- ma quello che fa soffrire i calciatori è la diffidenza della tifoseria che vuole impegno, che non è mai mancato, e risultati: ma perché arrivino l'Avellino non deve essere solo, si vince con l'ambiente unito. Se ritroviamo coesione e unità possiamo arrivare a fare qualcosa di importante». Oggi pomeriggio intanto, dopo il Gos, partirà la prevendita per la sfida di Giugliano. 500 i biglietti disponibili.