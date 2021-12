Avellino, idea Morosini: il fantasista disposto a lasciare l'Entella per tornare

Con la finestra del mercato di riparazione che si aprirà ufficialmente il prossimo 3 gennaio, da questa mattina il direttore sportivo, Salvatore Di Somma, tornerà a far tappa a Montefalcione per fare il punto della situazione con la famiglia D'Agostino. Con un intero girone di ritorno da giocare, il patron ha ribadito che bisognerà continuare a guardare principalmente alla vetta della classifica, distante nove lunghezze, occupata dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati