Nel caldo afoso di una Milano che va lentamente svuotandosi, Giorgio Perinetti sta sudando le proverbiali sette camicie per provare, a sua volta, a sfoltire l'organico di un Avellino in cui figurano almeno una quindicina di esuberi. Affiancato da Pierluigi Strano e Luigi Condò, però, l'esperto operatore di mercato non si perde d'animo dividendosi tra una telefonata e un incontro de visu per definire le varie trattative avviate dai suoi collaboratori.

Messi in ghiaccio da ormai diversi giorni i contratti in entrata, ma non ancora ufficializzati di Tommaso Cancellotti, 31enne esterno destro ex Pescara, Erasmo Mulè, 24enne difensore prelevato dalla Juve Next Generation in prestito con "obbligo di riscatto a rendimento", e di Ignacio Lores Varela, 32enne uruguaiano svincolato dal Cittadella, nella giornata di ieri l'ex ds del Brescia si è dedicato quasi esclusivamente alle cessioni. Dopo Marco Garetto, passato martedì mattina a titolo definitivo al Renate, da ieri anche Tommaso Ceccarelli non figura più sul libro paga dell'Avellino. Ad ufficializzare l'addio definitivo, con il relativo ritorno all'Az Picerno, è stato l'ufficio stampa del club biancoverde che, a dieci giorni dalla partenza per il ritiro di Palena, appare destinato a preparare una raffica di comunicati.

Nelle ultime ore, infatti, la triade ha sollecitato gli agenti dei calciatori in esubero a trovare sistemazione confermando la disponibilità ad incentivarne l'esodo. Tra quelli di più facile sistemazione c'è sicuramente Giuseppe Guadagni, chiamato a scegliere tra il ritorno a Recanati o una nuova esperienza in almeno altre tre piazze con in testa l'Arzignano e il Mantova, mentre Claudiu Micoschi continua a sfogliare la margherita in attesa che il Taranto di Capuano possa alzare l'offerta rispetto al Latina e Daniele Franco attende che Caneo torni sulla panchina della Turris.

Murano e Aya, invece, interessano al Picerno ma le distanze sugli ingaggi appaiono per il momento abissali. Per l'attaccante, tuttavia, il dg Greco nutre qualche speranza fondata dal momento che l'ex Perugia appare più propenso a rinunciare a qualcosa di importante pur di restare a pochi chilometri da casa.

Rispetto a ieri, la distanza tra la Virtus Francavilla e l'Avellino per definire il trasferimento di Cosimo Patierno si è notevolmente ridotta. Tra la domanda di Magrì, che sfiorava i 100 mila euro, e la risposta di D'Agostino, partita da 60mila, si chiuderà a metà strada con la promessa del presidente pugliese di definire, a breve, anche l'ingaggio dall'Avellino di un esubero da sceglire tra Zanandrea (il più papabile), Casarini e Tounkara, quest'ultimo proposto finora invano persino in Spagna.

Nel frattempo Lorenzo Moretti, difensore scuola Inter di proprietà dell'Avellino che non figura nell'elenco dei partenti, non ha perso le speranze di approdare in B. Il suo agente, Alessandro D'Amico sta da giorni parlando intensamente con il Palermo. A parziale contropartita, ma l'affare potrebbe andare in porto anche indipendentemente dal destino di Moretti, ha proposto a Perinetti l'ingaggio dell'esperto Emanuele Terranova, 36enne che la scorsa stagione si è diviso tra Bari e Reggio Calabria. Terranova non disdegnerebbe di scendere in Lega Pro per interpretare il ruolo di chioccia in un pacchetto arretrato che lo scorso anno ha imbarcato fin troppa acqua.

Da domani, in concomitanza con il secondo verdetto sui club esclusi dalla B e dalla Lega Pro, sicuramente la situazione intorno ad un difensore che vanta oltre 300 presenze tra i cadetti e persino 22 in A sarà più chiara. Al destino di alcune pericolanti, infine, è legata anche la scelta del portiere da affiancare a Pasquale Pane. Mentre perde quota la candidatura dell'esperto Ivan Lanni, la triade tiene in caldo due estremi difensori il cui futuro è legato ai rispettivi club sospesi tra B e C. Per il ruolo di terzo portiere si avvicina alla firma Valerio Boffelli, classe 2004 punto fermo del Napoli Primavera.