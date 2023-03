Le strade dell'Avellino e di Enzo De Vito si separeranno a fine stagione. Emergono nuovi dettagli e ci sono da registrare ulteriori sviluppi dopo il faccia a faccia alla ripresa degli allenamenti tra il presidente D'Agostino, la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale.

Lunedì, nella circostanza, è stata confermata la fiducia al direttore sportivo ma, a meno di clamorosi quanto ormai improbabili colpi di scena, il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato. In ogni caso lo stesso De Vito, dato il clima di sfiducia e contestazione che ha accompagnato il suo operato sin dalla scorsa estate, non sembrerebbe intenzionato a proseguire. Continuare essendo inviso alla piazza sarebbe complicato sia per lavorare serenamente sia per garantire la serenità della sua famiglia che è ancora scossa per il danneggiamento della sua auto, da parte di ignoti, ed in costante apprensione nel percepire il figlio, il marito e il padre De Vito come indesiderato all'interno dell'Avellino. Se non ad Avellino. A prescindere, oltre le singole riflessioni e dinamiche, i presupposti per andare avanti insieme non si sono mai realmente creati. D'altronde, se così non fosse, non si sarebbe arrivati a marzo senza mai sedersi a un tavolo per discutere del prolungamento. La richiesta diretta di esonerarlo avanzata dai tifosi al presidente D'Agostino può considerarsi, perciò, alla stregua dei titoli di coda che scorrono su un film senza lieto fine.

APPROFONDIMENTI Giugliano, caccia alla vittoria in casa: manca da tre mesi Avellino, la stangata del giudice sportivo: due giornate a Kanoute

Una frattura definitiva, insanabile. Un epilogo in fin dei conti prevedibile perché sin dal ritiro i supporter attendevano, evidentemente, che arrivassero calciatori diversi da quelli che sono stati ingaggiati. Non è un mistero che in città si parli di promesse non mantenute, anche a fronte di un budget dichiarato illimitato ma amministrato con scelte orientate a un abbattimento dei costi. Comprensibile ma sempre negato. Celato dalla definizione di "razionalizzazione" nella costruzione della rosa. Tante, troppe zone d'ombra e una certezza; le discrepanze tra gli acquisti che sarebbero stati preannunciati informalmente agli ultras e quelli perfezionati sono sfociati in più di semplici malumori. La proprietà è finita per prima nel mirino e il dito è stato infine puntato su De Vito. Che si appresta a pagare per il peccato originale di un'annata maledetta: il sempre più evidente difetto di comunicazione dei programmi, pur di non dare l'impressione di un ridimensionamento transitorio.

Dai bordi del campo sportivo di Mercogliano agli spalti dello stadio si sarebbero, perciò, non a caso, levati cori per sottolineare di esigere che venisse allestita una squadra in grado di lottare per la promozione, per passare, poi, allo striscione del 23 febbraio con cui De Vito veniva invitato a dimettersi, fino a chiederne a D'Agostino l'allontanamento insieme a quello di Rastelli. Affidando temporaneamente il gruppo a Biancolino. Dopo la terza sconfitta consecutiva la società ha così riflettuto. Sin dal principio non c'è stato nessun dubbio rispetto all'idea di blindare Rastelli, non solo per la durata sino al 30 giungo 2024 dell'accordo stipulato dopo il siluramento di Taurino, ma pure per aver già pianificato con l'allenatore la prossima stagione assecondandone le richieste per l'organico sin da gennaio (vedi Marconi). Decisamente meno salda è apparsa, di pari passo e sin da subito, la posizione del dirigente di Capriglia, che ha sempre chiarito di aver operato secondo quanto gli è stato chiesto: essere competitivi, sì, ma valorizzando innanzitutto il parco giocatori; liberarsi degli esuberi con annessi ingaggi onerosi. Non gli è bastato per evitare di finire sul banco degli imputati per la conduzione dell'area tecnica. Serpeggiano perplessità per la sua gestione non solo più dall'esterno e si pensa già al futuro. Nelle scorse ore si è proposto Marco Giannitti. La società batte, però, altre piste e non si esclude un restyling completo dell'organigramma manageriale con l'introduzione di un direttore generale.