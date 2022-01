Avellino, il Lecco offre Iocolano per avere Plescia

Quando mancano i soldi o non c'è la volontà di spenderli, la formula di commercio più gettonata resta quella del baratto. Sistema di scambio a cui, in questa fase storica, fanno riferimento la maggior parte dei club che vanno dalla Lega Pro alla serie A soprattutto in questi giorni in cui la pandemia è tornata ad impadronirsi dei campionati e a minacciare il futuro. L'Avellino non sfugge al trend del massa sebbene, per dirla con le parole di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati