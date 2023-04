Cosa succederà il 3 maggio? Arriverà l'annuncio del nuovo staff dirigenziale? La società romperà il silenzio?

Le domande che si pongono tifosi ed addetti ai lavori sono tante e tutte lecite considerato il modo disastroso in cui si è chiuso il campionato.

L'impressione è che la famiglia D'Agostino stia lavorando già da prima del triplice fischio di AvellinoMonterosi al futuro e la decisione del silenzio stampa ne è la prova. E che lo stia facendo nel suo stile, quello del mistero e dell'enigma, con la capacità di far trapelare poco o nulla rispetto ad un progetto che forse nella testa del presidente Angelo e di suo figlio è già abbastanza chiaro.

La certezza è rappresentata dall'addio di Enzo De Vito, che continua a non parlare e forse non lo farà più neanche il primo luglio quando il suo contratto sarà scaduto, e dall'arrivo di Ernesto Salvini.

La casella ricoperta sarà quella di direttore generale, suo ruolo naturale considerata la doppia promozione di Frosinone e l'attuale incarico di Siena. Proprio al club toscano Salvini, classe'70, che ha cominciato la sua carriera ad Anzio come segretario, poi è diventato direttore sportivo e selezionatore per le rappresentative Figc del Lazio, fino al ruolo di responsabile del settore giovanile di Cisco e San Lorenzo Roma, è legato da un altro anno di contratto. Ma i rapporti con la proprietà sono tesi già dallo scorso gennaio, quando tra l'altro è arrivato Massimo Tarantino come diesse, visti anche i problemi economici e la penalizzazione inflitta al club, con in arrivo un nuovo deferimento, che ne mette a rischio i playoff. Il digì è stato anche un garante, una figura di riferimento per i tifosi ma dopo i contatti avuti con la famiglia D'Agostino, che oramai risalgono a più di un mese fa, è sempre più concreta la possibilità che trovi l'accordo con il Siena per la rescissione: accordo che gli permetterebbe così di abbracciare subito il progetto Avellino.

Sarà da solo come direttore dell'area tecnica o avrà al suo fianco un direttore sportivo? In questo caso, i nomi che circolano sono sempre quelli di Marco Giannitti, che con lui ha costruito il progetto Frosinone; Massimo Tarantino, che resta quotato anche se si parla di un possibile incarico nel settore giovanile dell'Inter; e poi Domenico Fracchiolla della Virtus Francavilla, Elio Di Toro che però recentemente ha prolungato con il Cerignola, e ancora Christian Botturi della Pro Sesto.

Questa è una strada, l'altra possibilità invece è che Salvini arrivi con uno staff di collaboratori che gli curerebbero l'area tecnica e lo scouting. In questo caso nello staff potrebbe trovare posto Alessio Ferroni che a Siena è responsabile del settore giovanile.

Le riflessioni sono aperte, le risposte dovrebbero arrivare, il condizionale è d'obbligo, mercoledì prossimo. Altra questione indiscussa è che i nodi da sciogliere sono tanti.

Il primo riguarda Massimo Rastelli e i suoi collaboratori, legati all'Avellino da un anno e mezzo di contratto che in caso di esonero o promozione in serie B aumenta di un altro anno.

Salvini incontrerà l'allenatore? Si confronteranno per capire se proseguire o meno il percorso insieme oppure dalla famiglia D'Agostino arriverà il diktat di cambiare tutto e mandarlo a casa? Se così fosse allora andrebbe trovato un accordo economico, una buona uscita che sarebbe lo stesso Salvini a dover studiare e proporre.

Poi c'è il capitolo giocatori: tra gli elementi presenti in rosa e i ritorni dai prestiti la rosa arriverà a 29 elementi. Cosa accadrà? Ai posteri l'ardua sentenza: sperando che i tempi non siano lunghi, i processi cristallini e che la classifica dei colpevoli serva a non commettere più sfaceli, puntando su un progetto futuro esplicitato in modo chiaro, senza alcuna possibilità di equivoco.