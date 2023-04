Avellino, in 35 a libro paga: bisogna sfoltire la rosa

Il campionato non è ancora finito e ieri l’Avellino ha proseguito la sua preparazione a porte chiuse in vista del derby con la Turris, in programma sabato alle 17:30 al “Partenio-Lombardi”.

È, però, inevitabile iniziare a guardare avanti con maggior insistenza, oltre la stretta attualità e le ultime tre partite in calendario nel girone C di Serie C formato 2022/2023.

Volente o nolente la mente è già rivolta al futuro. Più a lungo che a breve termine: perché anche se i biancoverdi dovessero qualificarsi ai playoff, per ciò che hanno finora espresso appare francamente difficile immaginarli come outsider.

Dopo aver mandato in archivio il ko per 2-1 al “Menti” contro la Juve Stabia, ed in attesa della sfida con la Turris dell’ex Maniero (che sarà preceduta da un minuto di silenzio per onorare la memoria di Mimmo Cecere) la mente dei tifosi, della proprietà e di Rastelli, va pure all’Avellino che sarà.

A gennaio l’allenatore, forte di un contratto sino al 30 giugno 2024 e della scelta della società di gettare con lui le basi di un progetto vincente, ha operato il primo giro di vite sull’organico.

Rastelli ha dato precise indicazioni nel mercato di riparazione e da quello zoccolo duro si ripartirà. Il modulo di riferimento per la prossima campagna acquisti dovrebbe essere il 3-5-2 da rendere praticabile attraverso innesti condivisi con il direttore sportivo, che non sarà Enzo De Vito al quale non verrà rinnovato il contratto.

Il primo rinforzo potrebbe essere il centrocampista della Triestina Mirko Gori, che è stato il grande rimpianto della finestra invernale. Con lui ci si sarebbe lasciati con una mezza promessa di rinviare la celebrazione del metaforico matrimonio in estate. Un’operazione che necessiterebbe di essere avallata dal nuovo direttore generale, che potrebbe anche essere l’attuale del Siena, Salvini.

Orientamenti, indiscrezioni, contatti da incrociare ed una certezza: quella dei 35 giocatori sotto contratto che, al netto di fine prestiti, svincoli per scadenza e rientri dalle cessioni a titolo temporaneo, consegneranno all’area tecnica un rosa di 29 giocatori di proprietà da cui ricominciare.

Diciassette calciatori saranno al loro ultimo anno di contratto con annesso bisogno di riflettere su quando e quali saranno i vincoli da rinnovare, su chi puntare, chi cedere o lasciar partire.

Giocando a due punte potrebbero essere sfoltiti gli esterni d’attacco e rivalutati i centrali difensivi, ingaggiati e poi finiti come pesci fuor d’acqua quando Taurino è passato dal 3-4-3 al 4-3-3 su cui Rastelli ha continuato a lavorare.

Altre valutazioni andranno fatte sul rendimento dei singoli che torneranno alla base: Guadagni, ad esempio, sta facendo benissimo con la Recanatese mentre Zanandrea ha confermato le sue difficoltà fisiche.

Ovviamente si punterà su chi è arrivato quattro mesi fa. Marconi, su tutti, ma anche D’Angelo che, riproiettandosi al presente, pur avendo scontato un turno di squalifica e non figurando tra gli acciaccati, tiene in ansia per il problema alla spalla rimediato a Taranto. La sua mobilità non è fluida. Se non dovesse farcela non resterebbe che confermare Maisto, salvo recupero di Mazzocco. L’ex Cittadella ha proseguito con Aya le terapie per essere tra i prossimi a tornare arruolabile dopo Trotta.

L’attaccante non si sta risparmiando per esserci anche in virtù del grave infortunio occorso a Russo e delle condizioni non ottimali di Kanoute. Appaiono, invece, leggermente più lunghi i tempi necessari a Benedetti e Dall’Oglio per smaltire i rispettivi acciacchi. Due che faranno parte dell’Avellino che verrà. In cui, con 29 giocatori a libro paga, servirà lucidità nelle scelte e un minimo di continuità più che un’altra rivoluzione.