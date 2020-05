Nella partita che da due mesi i presidenti stanno giocando a tavolino, per l'Avellino è spuntata addirittura la possibilità di ritrovarsi in B attraverso la porta della riforma. Con il passare delle ore l'idea di una rivoluzione radicale del calcio italiano, anticipata la scorsa settimana proprio dal Mattino, sta trovando sempre maggiori consensi a tal punto da far rinviare il Consiglio Federale convocato per venerdì. Un indizio che nel comunicato ufficiale diffuso alle 19 di ieri sera da via Allegri ha trovato addirittura conferma. Con riferimento all'ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media -si legge- la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell'emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie.Al contempo, la riunione del Consiglio Federale programmata l'8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all'ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell'attività sportiva e per stabilire le linee guida per l'iscrizione ai prossimi campionati. L'obiettivo di Gravina, ma anche di qualche altro dirigente che si è esposto pubblicamente, è sempre quello di ridurre le squadre professionistiche da 100 a 60, così come di provare ad applicare uno status di semiprofessionismo tra C e D che avrebbe dei vantaggi fiscali e sportivi per tante realtà. In pratica, stando a quanto ipotizzato, la serie A resterebbe a 20 squadre mentre in B ci sarebbe la nascita di un secondo raggruppamento da 20 con 4 promozioni suddivise per coprire le quattro retrocessioni dalla massima serie. Di contro, in un processo a cascata, per la C e D si sta studiando un format con meno gironi e maggiori incentivi. L'unico modo per sperare che la riforma possa passare, del resto, è proprio quello di proporre delle condizioni vantaggiose. Per le attuali squadre di serie B il vantaggio sarebbe quello di bloccare immediatamente le retrocessioni, confermare le tre promozioni in A, ma soprattutto di avere un fondo economico più consistente di solidarietà dalla massima serie grazie ad una revisione della legge Melandri. Dalla C, invece, arriverebbero in B oltre a Monza, Vicenza e Reggina altre 17 squadre individuate secondo i criteri stabiliti solitamente per le ammissioni alle categorie superiori: risultati del campo, blasone, storia, struttura, bacino di utenza etc. Parametri che vedrebbero il club di Angelo D'Agostino addirittura tra le prime 10 della classe. Una suggestione per tante piazze, ma anche un'opportunità di rilancio, che farebbe bene sia all'economia del calcio italiano che all'entusiasmo, ad esempio, di città come Bari, Reggio Emilia, Trieste, Catanzaro che, quasi d'incanto, ritroverebbero palcoscenici perduti. Tra coloro che da tempo caldeggiano la rivoluzione dei format c'è l'irpino Bruno Iovino dell'Adise: In questa fase ha detto Iovino - una riforma non è solo auspicabile ma necessaria. La pandemia ha ulteriormente messo a rischio la vita di tanti club. In Italia non possiamo permetterci 100 squadre tra i professionisti e con questa fiscalità. Negli altri paesi se hanno deciso di averne la metà non è perché sono meno razionali di noi. Scavando nella realtà della serie C, infatti, Iovino ha evidenziato tante criticità: Il Catania nelle ultime ore è stato messo in mora dai calciatori. Siena e Casertana non se la passano sicuramente bene così come tante altre squadre a cui in C non vengono concessi aiuti. Ecco perché voglio capire le perplessità dell'Aic, che difende lo status di professionista per tanti calciatori, ma adesso occorre salvaguardare il sistema calcio in Italia. Tra C e D bisogna dare subito p spazio al semiprofessionismo. Per questo ha fatto bene il presidente a rinviare il Consiglio Federale al fine di far una riflessione attenta sulla questione. In genere le riforme si programmano negli anni ma stavolta, vista l'emergenza in atto, ci sarebbe bisogno di agire con prontezza e coraggio».

