Avellino, in coppa ampio turn over in attacco spazio a Murano e Gambale

Non è tempo di cullarsi sugli allori. Neppure il tempo di godersi il successo sul Potenza, che è già la vigilia di una nuova sfida: domani, alle 15, l'Avellino affronterà la Fidelis Andria nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Gara a eliminazione diretta (sarà così sino ai quarti di finale) con eventuali supplementari e calci di rigore nel caso in cui la parità perdurasse oltre i 90 minuti di gioco regolamentari. Chi passa accederà al sorteggio mediante cui si stabilirà l'accoppiamento con l'avversario da incrociare nel secondo turno. Una competizione da non snobbare, la Coppa Italia di Serie C: chi alzerà il trofeo si garantirà, oltre alla soddisfazione di poterlo esibire in bacheca, l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Non un dettaglio, soprattutto data la partenza a rilento di Aya e compagni. E dunque, testa bassa e pedalare. La domenica dei biancoverdi, baciata da uno splendido sole, è trascorsa senza riposo. Immediata la ripresa della preparazione al Partenio-Lombardi per essere pronti a confrontarsi con l'undici allenato dall'ex Mirko Cudini.

Seduta di scarico per chi ha giocato o è subentrato contro il Potenza, lavoro sul campo per gli altri componenti della rosa. Animi distesi, sorrisi, una boccata di serenità e ottimismo grazie ai 3 punti ottenuti contro i lucani. Allontanato per la seconda volta in 6 giornate lo spauracchio dell'esonero, Roberto Taurino studia come approcciare la seconda tappa casalinga consecutiva. L'obiettivo è far accendere un altro semaforo verde lungo il cammino stagionale, avviarsi verso una continuità non solo di rendimento ma anche di risultati, piazzando il terzo acuto. Dopo la sconfitta a Latina, all'allenatore salentino è stato chiesto di vincere contro il Potenza e la Fidelis Andria per salvare la sua panchina: chi ben comincia è a metà dell'opera, ma ora tocca confermarsi. Lo sa bene lo stesso Taurino che sabato scorso, nella conferenza post-partita, ha ribadito di tenere fortemente al passaggio del turno. Un traguardo da tagliare al netto di un inevitabile turnover, dati gli impegni ravvicinati e la trasferta di campionato in programma sabato (ore 17,30) a Crotone, che rappresenterà un duro ed ulteriore banco di prova per capire se l'Avellino sta davvero spiccando il volo o se si tratta solo di un nuovo fuoco di paglia come quello acceso contro il Messina. Di certo, il match coi pugliesi sarà utile anche per continuare a lavorare sui sincronismi offensivi che stanno pagando, partendo dalla costruzione dal basso fino ad arrivare allo sviluppo della manovra, ma anche su quelli difensivi da rodare: nessun gol subito contro il Potenza, per la seconda volta i lupi hanno mantenuto la porta inviolata ma hanno rischiato parecchio concedendo troppo spazio, in particolar modo per vie centrali. Spesso è mancato il filtro del centrocampo tanto da favorire le scorribande dei dirimpettai, che hanno tenuto tutti col fiato sospeso. Chi si ferma è perduto ed è di nuovo il tempo delle scelte. Da valutare le condizioni di Dall'Oglio, reduce da un forfait causato da un'infezione a una ferita lacero-contusa rimediata in un incidente domestico. Le rotazioni saranno ampie, a meno di colpi di scena. Pane troverà posto tra i pali, in difesa Rizzo e uno tra Zanandrea e Tito sembrano destinati a prendere il posto di Ricciardi e Auriletto.

Quest'ultimo dovrebbe essere dirottato nel cuore del pacchetto arretrato, al fianco di Illanes, permettendo a Moretti e Aya di rifiatare. A centrocampo Garetto prenota una maglia da titolare per affiancare Franco e Matera, salvo rientro di Dall'Oglio. Riposo per lo stacanovista Casarini. Difficile il recupero di Di Gaudio e Kanoute, certa l'assenza di Guadagni: l'ex Paganese cammina con l'ausilio delle stampelle in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio a un ginocchio, rimediato una settimana fa in allenamento. In attacco, spazio a Murano e Gambale con Micovschi che agirà alle loro spalle o sull'esterno di attacco mancino. Se così fosse Murano si muoverebbe sul versante opposto, senza trascurare la possibilità che i due giochino a piedi invertiti nel tridente. Nel pieno della settimana lavorativa non è attesa una cornice di pubblico degna di nota. Non per caso si potrà assistere ad Avellino-Fidelis Andria solo dalla Tribuna Montevergine (e dal Settore Ospiti): 8 euro il costo del biglietto intero, 5 di quello ridotto. Oggi i biglietti saranno in vendita dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle ore 19. Si torna a giocare, vietato pigiare il pedale del freno.