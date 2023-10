Il tempo è all'insegna delle riflessioni e delle valutazioni. Perché l'emergenza è di quelle serie, profonde e inaspettate.

Michele Pazienza non lo nasconde e cerca soluzioni. Un dato sembra certo: il recupero di Rigione e Patierno non ci sarà per la sfida di lunedì al Partenio Lombardi (fischio di inizio 20.45) contro il Potenza.

Lo ha fatto capire chiaramente nella conferenza stampa post Monopoli di mercoledì sera. «Mi dispiace ma sarà difficile averli a disposizione» ha sottolineato il tecnico che è apparso infastidito dalla domanda, concentrato come era a lodare la prestazione delle seconde linee e dei primavera che hanno comunque dato risposte importanti nella sfida di Coppa.

Anche sui tempi di recupero c'è ancora il riserbo: il rapporto di collaborazione instaurato dall'Us Avellino con Villa Stuart prevede che gli esami siano inviati a Roma e da lì partano poi gli input relativi al percorso riabilitativo da seguire. Ma fino a ieri sera nessuna novità è emersa rispetto a quelle già note, anche se gli infortunati si sono sottoposti ad altri accertamenti.

Per Patierno il problema è al gemello esterno destro, dopo una botta rimediata a Messina; a Rigione invece è andato sotto sforzo il capo lungo del bicipite femorale sinistro mentre per Cionek il rischio è quello di uno stiramento con tempi che saranno sicuramente più lunghi di quelli dei due compagni.

Alla lista vanno aggiunti D'Angelo, Dall'Oglio e Falbo che però tra una settimana dovrebbe tornare pronto e disponibile. Ed allora da qui la scelta di mettere il piede sull'acceleratore alla operazione reintegro Federico Casarini. Da quando è arrivato ad Avellino Pazienza ha fatto capire di volerlo fortemente mentre Giorgio Perinetti si è detto infastidito dei suoi no continui nonostante le varie offerte presentate fino alla chiusura del mercato estivo.

Ma il calcio si sa, come la vita, offre sempre colpi di scena continui ed allora quello che valeva ieri - Casarini era stato messo fuori lista da Massimo Rastelli - non vale più oggi. Ad ogni entrata segue una uscita: chi farà posto al centrocampista ex Bologna? Il nome più accreditato è quello di Raffaele Russo che per fine ottobre tornerà in gruppo, ma che ha bisogno di tempo per essere al cento per cento.

C'era stata anche una ipotesi D'Amico, poi scartata considerato l'investimento economico operato dal club di D'Agostino.

Le prossime ore a questo punto saranno decisive. Intanto Pazienza non perde tempo e studia le soluzioni. Nell'allenamento di ieri mattina, a porte aperte, un dato è emerso in modo cristallino: vista la coperta corta si attingerà dalla Primavera di Biancolino per la panchina e non solo. Contro il Monopoli non ha sfigurato Ciro Mundula, classe'06, schierato da esterno destro e segnalato a Pazienza da un collaboratore di Perinetti.

In panchina si è accomodato anche Salvatore Fusco, 2005, che ieri si è messo in mostra durante l'allenamento insieme a Daniels Nosegbe Susko, lettone di 19 anni nello scorso campionato nella Primavera del Napoli, ma prima protagonista con il Riga Fc.

In difesa la scelta dovrebbe ricadere su Cancellotti, già impegnato come braccetto di destro nella difesa a tre, Armellino, che ad inizio carriera ha fatto a volte il centrale, e Mulè unico vero difensore di ruolo.

A centrocampo Sannipoli potrebbe essere schierato come esterno destro (ma c'è anche Ricciardi) nel 3-5-2 mentre in mezzo al campo, vicino a Palmiero e Varela le alternative ci sono: Pezzella, Maisto, senza dimenticare il possibile reintegro di Casarini. In attacco Sgarbi e Gori meritano senza dubbio il posto da titolare.

Intanto ieri è cominciata la prevendita per il match con i lucani: 12 euro la Sud, 25 la Montevergine Laterale. Sportelli aperti dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19: possibile un nuovo sold out in attesa dell'aumento della capienza del Partenio Lombardi.