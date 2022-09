Avellino, incognita Kanoute: il senegalese è rimasto ma senza rinnovo di contratto

Neppure il tempo di riabbracciare Marcello Trotta che è vigilia di campionato. Chiuso il mercato con il ritorno dell'ex, l'Avellino è pronto a sfidare il Pescara. Domani sera appuntamento allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, alle 20,30 il calcio d'inizio della gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2022/2023.

Ieri doppia seduta di allenamento a porte chiuse, per i biancoverdi, che questa mattina rifiniranno la preparazione e partiranno alla volta dell'Abruzzo. A presentare l'esordio ufficiale nella nuova annata agonistica penserà Roberto Taurino in conferenza stampa alle 12,15: l'allenatore avrà modo di tracciare un bilancio sulla rosa che la società gli ha messo a disposizione al termine di una vera e propria rivoluzione dell'organico, certificata da 16 arrivi e 14 partenze. Il quadro è stato chiuso proprio il Trotta bis su cui si è virato in extremis. Il centravanti di Santa Maria Capua Vetere è tornato ad allenarsi al Partenio-Lombardi a distanza di più di 6 anni. L'ultima volta lo aveva fatto il 15 gennaio 2016, il giorno precedente al derby in Serie B contro la Salernitana, vinto con un suo gol prima di provare il grande salto in Serie A approdando al Sassuolo. Trotta, che dopo la fine dell'esperienza con la Triestina ha svolto la preparazione precampionato con gli svincolati dell'Equipe Campania è squalificato per una giornata, ma non sarebbe stato comunque convocato in attesa di entrare in condizione.



Mandate in archivio settimane di lavoro intervallate da 8 test di cui 2 contro squadre di Serie D (Casertana e Matese) e uno contro la Roma Primavera, a rappresentare il massimo livello degli avversari affrontati, c'è da superare un esame che, almeno sulla carta, si preannuncia impegnativo. Il Pescara è tra le favorite alla vittoria del campionato, anche se sembra una spanna indietro rispetto a Catanzaro, Foggia e Crotone. Gerarchie in cui l'Avellino proverà, invece, a ritagliarsi un ruolo da outsider sfruttando l'assenza delle pressioni di cui la proprietà si era volontariamente e pubblicamente gravata agli inizi della scorsa stagione quando l'obiettivo dichiarato fu quello di migliorare il terzo posto e la semifinale playoff precedentemente raggiunti. Mirino puntato sulla promozione diretta in Serie B e flop. Si riparte, perciò, dal profilo basso. Da una squadra più giovane, costruita, nella scelta degli interpreti, per sviluppare il 3-4-3: il modulo con cui l'Avellino debutterà ed in cui, sul fronte interpreti, dovrebbero essere al massimo un paio i ballottaggi da risolvere. Davanti a Marcone agiranno Illanes, Aya e Zanandrea anche se Auriletto si giocherà le sue carte fino all'ultimo per provare a scalzare l'ex Perugia. Più indietro Moretti su cui lo staff tecnico si sta concentrando per perfezionarne i movimenti. La forma ideale deve trovarla anche Casarini, motivo per cui ci sarà spazio per il tandem Dall'Oglio-Franco in mezzo al campo. Sulle corsie laterali Tito offre chiaramente più garanzie di Micovschi in fase difensiva ed è in vantaggio sul romeno. Equilibrato il testa a testa tra Rizzo e Ricciardi sul versante opposto. In attacco uno tra Guadagni o Kanoute, rimasto in biancoverde senza rinnovo, fungerà da esterno a destra con capitan Di Gaudio sull'out opposto e Murano riferimento centrale. Gambale esordirà, salvo colpi di scena, a partita in corso. Occhio anche a Ceccarelli, in palla, e alla soluzione Russo falso nove. L'ex Messina è stato provato a lungo come punta atipica nel corso della settimana.