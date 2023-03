Passano le giornate e l'Avellino non si schioda dai suoi 36 punti in classifica. Da ormai quattro turni i ragazzi di Massimo Rastelli sono fermi al palo, incapaci di reagire e con il morale sotto i tacchi. Lo sguardo di Marconi e compagni, dopo la batosta di Catanzaro che è sicuramente stata la meno grave dell'ultimo mese, è sembrato come perso nel vuoto.

Colpa di una classifica divenuta preoccupante ma anche della consapevolezza di aver, probabilmente, pregiudicato in maniera negativa il cammino futuro. Alla luce dei risultati del trentesimo turno, oltre ad uscire dalla griglia playoff, i biancoverdi hanno detto quasi definitivamente addio alla speranza di agguantare il quarto posto, ormai ad appannaggio della coppia Foggia-Pescara, mentre dal quinto al settimo (Monopoli e Cerignola a 45, Picerno a 44) la distanza si è allungata in maniera quasi irreparabile. Per fortuna che almeno alle spalle, con il Monterosi a cinque punti, le pericolanti non stanno facendo meglio dei lupi lasciando quasi inalterato il distacco di sicurezza dai playout. Magra consolazione per una squadra finita nel tunnel della crisi di risultati e con una tifoseria sull'orlo di una crisi di nervi per il quarto stop consecutivo che mancava dalla stagione 2019/20. Il primo anno dell'era D'Agostino, con Eziolino Capuano in panchina e un manipolo di giovani in campo, Parisi e compagni incapparono nelle battute d'arresto contro Reggina, Catanzaro, Potenza e Casertana. All'epoca, però, nessuno ne fece un dramma perché quella era una squadra che doveva solo salvarsi e che, dopo varie peripezie legate al Covid, agguantò persino l'ultimo vagone per i playoff che si fermò nella stazione di Terni.

Situazione diametralmente opposta a quella attuale che, pure in presenza di una qualificazione alla post season in una posizione di svantaggio, non modificherebbe il giudizio negativo su un'annata oggettivamente fallimentare e disastrosa. Malgrado gli investimenti effettuati sul mercato di gennaio e l'avvento di Rastelli in panchina, purtroppo, in questo primo scorcio del 2023 è stato rovinato quanto di buono si era stati capaci di fare fino alla vigilia di Natale con la vittoria sul Pescara. Una metamorfosi in negativo che, dopo le illusorie vittorie contro Potenza e Crotone, era quasi impossibile da pronosticare. Una serie di concause ha invece spinto l'Avellino sempre più giù in classifica facendo vivere un mese da horror a tifosi e addetti ai lavori. Concause legate innanzitutto alla precaria condizione fisica dei nuovi arrivati, tuttora a corto di fiato per lo scarso utilizzo del girone di andata nelle rispettive squadre di appartenenza, alle pesantissime assenze di uomini carismatici come Dall'Oglio e Aya, al calo di forma di mediani come Matera e Casarini che avevano retto da soli il peso fino a dicembre e, soprattutto, alle solite carenze strutturali di una rosa in cui è davvero difficile individuare difensori affidabili.

Non a caso, malgrado tutti i tentativi tattici operati fin qui da Rastelli, non ultimo il rispolvero dell'assetto arretrato a tre, davanti al malcapitato Pane vanno sempre in scena strafalcioni individuali che finiscono per vanificare lo sforzo collettivo. Un chiaro segnale di debolezza che, con puntualità svizzera, ogni avversario riesce a sfruttare a proprio favore. Carenze ormai note a tutti ma che non possono più rappresentare un alibi per una squadra che ha bisogno di tirarsi fuori da una situazione imbarazzante.

L'occasione, calendario alla mano, appare dietro l'angolo con tre sfide al Partenio Lombardi (Foggia domenica, Giugliano "in trasferta in via Zoccolari" mercoledì e Picerno sempre in casa il 12 marzo) che potrebbero quanto meno riportare un po' di tranquillità in campo, dietro le scrivanie e tra i tifosi. Tre tappe fondamentali non tanto per rientrare in zona playoff quanto per arrestare la pericolosa caduta libera. Senza un freno, un tentativo di ripartenza, un accenno di reazione, il rischio concreto è quello di mandare in malora persino quel poco di buono che è stato prodotto in questo primo anno di ricostruzione affidata a Massimo Rastelli, il cui progetto attualmente è più solido per il contratto pluriennale firmato al suo arrivo che per i risultati ottenuti. In questa settimana, specialmente dal punto di vista fisico, si potrà fare poco o nulla per mettere benzina nelle gambe degli affaticati D'Angelo, Mazzocco, Matera, Casarini, Benedetti e dello stesso Marconi, così come a poco potrà servire il rientro da domani di Aya e Dall'Oglio o il recupero di Trotta e Tounkara. Da questa situazione imbarazzante si può uscire solo con la forza di volontà di un gruppo chiamato a scongiurare un finale di stagione da incubo.