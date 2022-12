Con il primo piede messo in zona playoff, l'Avellino di Massimo Rastelli prosegue la scalata verso il quarto posto occupato attualmente dalla Juve Stabia. Gli uomini di Leonardo Colucci con 29 punti raccolti in 18 partite, 6 più dei lupi ma anche la seconda miglior difesa del torneo (appena 11 reti subite), sono i veri antagonisti nella corsa al miglior piazzamento alle spalle di Catanzaro, Crotone e Pescara che appaiono ormai irraggiungibili malgrado i primi scricchiolii delle ultime due. A far intravedere il duello a distanza tra vespe e lupi sono i numeri degli ultimi due mesi e mezzo che certificano un andamento simile. Quando il 2 ottobre scorso Rastelli si è riaccomodato sulla panchina biancoverde, infatti, la squadra irpina era reduce dal pesante stop di Viterbo che l'aveva fatta scivolare al quintultimo posto con appena 8 punti in cascina. A leggere la classifica quel giorno erano ben 9 le lunghezze di distacco dal Latina che era posizionato al quarto posto. Un gradino più sotto, invece, c'erano Turris, Juve Stabia e Gelbison con 14 punti, ben 6 sui biancoverdi. Valori che Rastelli è in parte riuscito a ristabilire grazie a 15 punti raccolti in 9 gare con una media di 1,66 che ha permesso al tecnico di Pompei di rosicchiare 4 punti al quarto posto, 8 al Latina e passare addirittura da un clamoroso meno 6 dalla Turris a un sorprendente più 3 sugli stessi corallino. Nel seguire il cammino parallelo con la Juve Stabia di Colucci, però, il trend pure per colpa dello scontro diretto terminato a reti inviolate è identico con i biancoverdi che non sono riusciti a riprendersi neanche un punto dall'originario distacco del post Viterbo. Andamento che in prospettiva, dovessero le due squadre confermare nel girone di ritorno questa media, vedrebbe la Juve Stabia avere la meglio sui lupi.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia-Messina 3-0 Viterbese-Turris 1-1 Crotone-Gelbison 1-1

Ecco perché nelle prossime due gare, prima della pausa invernale, sarebbe importante provare ad accorciare ancora un po' il distacco approfittando dei prossimi impegni che vedranno gli stabiesi in trasferta a Cerignola e poi in casa al Menti contro la Gelbison. Scontri diretti in zona playoff di cui la squadra di Rastelli deve provare a trarre il massimo vantaggio anche se troverà sulla propria strada un Monterosi (domenica alle 12.30) disperato per le ultime sconfitte e un Pescara (venerdì 23 dicembre alle 17.30) che a Monopoli ha ridato segni di vitalità. Discorsi che il tecnico di Pompei, almeno ufficialmente, non intende nemmeno ascoltare preferendo restare concentrato su squadra, lavoro e prossimi due avversari. Due impegni delicati che l'Avellino attuale ha comunque i mezzi, il morale e gli uomini per poter far fruttificare.

Al di là della mini serie di quattro risultati utili consecutivi, dei dieci punti raccolti dal dopo Picerno, della terza gara che Pane è riuscito a chiudere in casa consecutivamente senza prendere gol, questa settimana a far sorridere il trainer biancoverde è stata la risposta che il gruppo ha saputo dargli in un momento di grande emergenza. Rinfrancato dalla vittoria, infatti, Rastelli nel post gara contro l'Andria ha sottolineato che quella messa alle spalle è stata la settimana più difficile da quando allena per i tanti imprevisti in cui è incappato a causa di un virus influenzale che si è annidato nello spogliatoio. Una fastidiosa influenza che lo ha privato di Casarini e Russo, autentici leader in mediana e in attacco, di Garetto, ma soprattutto fatto scendere in campo in condizioni menomate e con la temperatura oltre i 37 anche Trotta, Tito e Gambale. Sei calciatori che quest'oggi, ripresa a porte aperte al Partenio Lombardi, saranno tenuti d'occhio dallo staff medico insieme a Dall'Oglio che lo stesso tecnico ha annunciato di rientro in gruppo. Stando al crono programma dello staff medico, l'ex Palermo dovrebbe farcela ad andare in panchina a Viterbo e magari candidarsi per una maglia da titolare nel successivo match contro il Pescara. Degenza abbastanza simile a quella degli infortunati Ricciardi e Micovschi che proveranno a verificare con il preparatore Pietro La Porta i progressi fatti nelle ultime tre settimane trascorse in infermeria.