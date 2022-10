Avellino, la cura Rastelli fa bene a Kanoute

Adesso tutti vogliono far parte ed essere partecipi delle sorti dell’Avellino, che ha riabbracciato Kanoute e ripreso a sudare dopo due giorni di riposo. Il sole e le temperature sono così caldi da rendere l’autunno una stagione pressoché virtuale ed è il momento di dimostrare che una rondine non fa primavera. Del clima primaverile, intanto, ne hanno approfittato i tifosi, che non si sono fatti pregare due volte per godersi un pomeriggio di relax raggiungendo il “Part<HS9>enio-Lombardi” dove hanno affollato la Tribuna Montevergine. Da qui hanno assistito alla ripresa degli allenamenti in vista del big match con il Catanzaro in programma domenica prossima con calcio d’inizio alle 17.30.

La marcia di avvicinamento alla sfida con la capolista incontrastata del girone C di Serie C, che guarda tutti dall’alto verso il basso forte dei nove successi in dieci partite finora collezionati, a fronte di un solo pareggio e nessuna sconfitta, è iniziata sotto gli occhi di una cinquantina di supporter che hanno osservato Massimo Rastelli dirigere la prima seduta di fatiche settimanali. Clima disteso grazie al successo esterno contro la Virtus Francavilla, il primo stagionale in trasferta, che ha fatto partire nel migliore dei modi possibili la seconda avventura dell’allenatore di Pompei all’ombra del Partenio. Concentrazione massima e buone notizie dall’infermeria, che si è pressoché svuotata. Dopo Di Gaudio, Rastelli ha confermato il suo “tocco magico” riuscendo a coinvolgere di nuovo, come detto, anche Kanoute. L’esterno d’attacco senegalese, che era diventato un separato in casa a causa del mancato rinnovo del contratto, denunciava un fastidio a un ginocchio. Di fatto, superato. Taurino aveva sbottato sottolineando come, nonostante gli esami strumentali non evidenziassero problemi di sorta, Kanoute lamentasse un dolore invalidante, svanito in concomitanza con l’esonero del tecnico salentino.

Differenziato per Aya e Auriletto, assenti in Puglia rispettivamente per un fastidio a un polpaccio e un’infiammazione a una spalla. A loro si è aggiunto Ricciardi per una programmata gestione dei carichi di lavoro. Lo stesso motivo per cui è stato tenuto a riposo Casarini che, a dispetto di Ricciardi, non era però presente sul rettangolo di gioco. Le sue condizioni verranno monitorate e valutate in maniera più approfondita nelle prossime ore. Intenso riscaldamento agli ordini del preparatore Fabio Esposito con le casacche arancioni a terra a disegnare un 4-3-2-1. E quell’uno, inteso come unica punta centrale con due trequartisti a supporto, sarà con ogni probabilità Gambale, entrato bene in partita alla “Nuovarredo Arena” e decisamente più in palla del sempre più evanescente Murano. Rastelli ha mischiato le carte provando alle sue spalle Ceccarelli e Russo con Trotta e Di Gaudio dall’altro lato a supporto del già citato Murano. Dario Rossi, vice di Rastelli, e il collaboratore tecnico Marco Cossu hanno illustrato i movimenti da compiere per lo sviluppo delle fasi di gioco. Nella partitella a campo ridotto, iniziata a margine di una capillare seduta video durata circa un’ora, si sono intravisti pure gli interpreti in mediana che saranno schierati in caso di forfait di Casarini. Matera, Franco e Dall’Oglio sono il terzetto designato per giocare se l’ex Alessandria alzerà bandiera bianca.

Con lo sguardo, poco davanti alla sua panchina ritrovata, Rastelli ha seguito non di meno, in un silenzio rotto solo dal rumore del fischietto al momento dei gol, i sincronismi della linea a 4 difensiva, che è il reparto in cui si preannunciano più ballottaggi. Zanandrea scalpita per tornare titolare, Illanes è in odore di conferma, Rizzo vuole ritagliarsi spazio, Tito e Moretti non intendono mollare il proprio. Si è fatto sentire con la voce Forte, che sembra destinato a sostituire Marcone in porta dopo essere stato reintegrato tornando a respirare l’aria tesa di un match ufficiale con la convocazione per la gara vinta a Francavilla Fontana, seguita dalla tribuna in attesa che Pizzella gli facesse posto in lista. Cura maniacale dei dettagli, ritmo e intensità. L’Avellino di Massimo Rastelli vuole tornare a essere quello di un tempo ma, come ha suggerito lo stesso Rastelli attraverso il suo account Instagram ufficiale, la strada giusta da seguire è quella della somma di un “mattoncino” alla volta. Fare punti contro il Catanzaro sarebbe come piazzare un macigno sulla leva dell’entusiasmo facendola schizzare d’un colpo verso l’alto. Coltello tra i denti, in arrivo un’altra battaglia.