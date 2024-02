Il primato logora chi non ce l'ha. In maniera implicita, ad ammettere il momento di «difficoltà e stanchezza mentale di qualche calciatore biancoverde» nel post gara di Monopoli, è stato lo stesso Michele Pazienza.

«Da quando sono arrivato - ha sottolineato in un passaggio della sua analisi - ci siamo ritrovati sempre ad inseguire e nella condizione di non poter commettere errori. Ecco perché più che di calo fisico di alcuni elementi, parlerei esclusivamente di stanchezza mentale che dobbiamo gestire. È un qualcosa di fisiologico nell'arco di una stagione logorante ma abbiamo gli uomini e i mezzi per farlo».

Parafrasando la massima di Giulio Andreotti, riferita al potere, l'appannamento momentaneo di qualche calciatore, Palmiero e Sgarbi su tutti, si è paventato all'indomani dello scontro diretto pareggiato in casa, nell'extra time e in maniera rocambolesca, contro la capolista Juve Stabia.

Un contraccolpo psicologico che, oltre ad avere delle ricadute in classifica con le distanze rimaste in quel momento inalterate, ha finito per riflettersi in maniera positiva sul morale delle vespe, che hanno scacciato i venti di crisi recuperando entusiasmo, ma anche per mettere quasi alle corde i biancoverdi. Chiamati a Foggia e Monopoli a vincere per annullare due veri e propri match point della squadra di Pagliuca, ai ragazzi di Michele Pazienza va per adesso riconosciuto il merito di aver stretto i denti ed essere riusciti nell'impresa di tenere accesa la fiammella delle speranza.

Fiammella che, per far divampare nuovamente il fuoco dell'entusiasmo e dell'ottimismo registrato qualche settimana fa, adesso ha inevitabilmente bisogno di un cambio di passo degli irpini nel tabù del Partenio Lombardi nonché di qualche rallentamento della capolista.

Il classico imprevisto di chi conduce la corsa, magari già nel prossimo turno giocando a Monopoli dove l'Avellino ha faticato non poco per portare a casa i tre punti, che potrebbe avere delle ripercussioni più sul morale che sulla classifica. Fino a quando le vespe continueranno a guardare le avversarie da una distanza di sette punti, infatti, sarà davvero difficile che il primato possa logorarle facendo loro avvertire la pressione o l'ansia da primato. Risvolti ben noti all'Avellino, al Picerno, al Benevento, al Crotone e al Taranto che, quando mancano 14 partite alla fine, non si sono affatto rassegnate a deporre le armi.

Per restare nella scia di una capolista che per adesso non avverte ancora il fiato sul collo delle inseguitrici va pertanto gestito al meglio il momento come sta provando a fare Michele Pazienza. Il tecnico, benché con i segni della sofferenza impressi sul volto per la battaglia del Veneziani, da Monopoli è tornato con tre punti di platino ma anche qualche certezza in più. Dopo aver sperimentato questo ultimo mese l'utilità di De Cristoforo, l'allenatore di San Severo può ritenersi più che soddisfatto per l'impatto che Frascatore e D'Ausilio, in attesa della miglior condizione di Rocca, Liotti e Llano, hanno avuto nell'ultima partita.

Tre innesti utili per far riposare o parzialmente rifiatare chi come Palmiero o Sgarbi, giusto per fare il nome di due titolari apparsi di recente un po' in affanno perché stanchi più mentalmente che fisicamente. La possibilità di attingere alla profondità e alla qualità della rosa che la società ha messo a disposizione di Michele Pazienza dopo il mercato di gennaio rappresenta sicuramente una risorsa di questo Avellino che diversi avversari, Juve Stabia compresa, hanno in misura minore. Un'arma in più da sfruttare soprattutto nel corso dei tre prossimi incontri racchiusi nell'arco di otto giorni che, per una serie di incroci interessanti del calendario, potrebbero consentire di accorciare un po' il distacco dalla vetta in modo da trasferire alle vespe quella pressione che adesso sta logorando chi insegue ma, al primo imprevisto, potrebbe riflettersi su chi possiede il primato.