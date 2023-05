Con il piglio di chi si sente già solo al comando, deciso a vincere una sfida apparentemente proibitiva, nel giorno in cui il Giro d'Italia è transitato a pochi chilometri dal Partenio Lombardi, Ernesto Salvini si è presentato di buon mattino nell'impianto di via Zoccolari. In compagnia di alcuni dipendenti del club, l'ex direttore generale del Frosinone ha praticamente iniziato a guardarsi intorno immergendosi totalmente nella realtà biancoverde.

Uno scenario per la verità non entusiasmante che in questa fase, quasi in sintonia con il morale di tesserati e dipendenti tuttora delusi per l'amaro epilogo della stagione non ancora archiviata, non deve aver eccessivamente attratto l'attenzione dell'esperto dirigente di Anzio.

Del resto, in una giornata uggiosa e piovosa come quella di ieri, per rendersi conto di cosa l'aspetta gli sarà bastato dare un'occhiata al trascurato manto erboso del Partenio B, ai segni della vecchiaia dell'ormai ultra cinquantenne stadio, teatro di epiche sfide, o alla faccia dei calciatori tuttora in attività che non vedono l'ora di scappare in vacanza.

Insomma un primo contatto con la realtà, nudo e crudo, che non ha comunque spaventato Salvini, ma lo avrà fatto sicuramente riflettere. Non a caso alla famiglia D'Agostino, che intende affidargli le chiavi della macchina biancoverde, Salvini ha già preannunciato che questi primi giorni in Irpinia li utilizzerà quasi esclusivamente per osservare, farsi un'idea e poi entrare in azione.

Strategia figlia dell'esperienza maturata sotto diverse mansioni fin dal 1986 quando, all'età di appena 16 anni, si ritrovò ad entrare nel mondo del calcio con la qualifica di segretario dell'Anzio. Tre anni dopo, ma nelle vesti di direttore sportivo, vinse il suo primo campionato approdando in serie D. Preludio ad una carriera ricca di successi che lo ha visto protagonista con la Figc laziale nei panni del selezionatore, ma anche responsabile dei settori giovanili di Cisco e San Lorenzo Roma che gli servì per spiccare il volo verso Frosinone dove, in 14 anni, come direttore generale è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ascesa ciociara nella costruzione della squadra, dello stadio e nella ristrutturazione della società.

Lavoro che vorrebbe ripetere in Irpinia partendo dalle fondamenta. Ecco perchè ieri mattina ha quasi del tutto trascurato calciatori, staff tecnico e quant'altro legato alla prima squadra preferendo approfondire prima di tutto l'impiantistica e la struttura societaria.

Insomma, un primo giro di perlustrazione che non gli ha comunque impedito di intrattenersi con Massimo Rastelli. Nel chiuso dello spogliatoio, al termine della seduta di allenamento mattutina dopo che i calciatori erano già andati via, il direttore generale in pectore si è confrontato con l'allenatore in un clima di grande cordialità. Per adesso ogni discorso tecnico sul futuro, così come sull'analisi del deludente girone di ritorno, è stato rimandato di qualche giorno. Di contro Salvini ha affrontato subito alcune priorità ad iniziare dalla possibile disputa della gara amichevole a Crotone.

Un appuntamento a cui la società non vorrebbe venir meno pure a costo di imbottire il gruppo di Primavera. Ogni giorno che passa, del resto, la lista degli arruolabili si assottiglia sempre di più e Rastelli è costretto ad attingere alla Primavera di Biancolino e Capobianco (ieri entrambi presenti al Partenio Lombardi) per alzare di qualche unità il gruppo dei presenti.

Sensazioni e impressioni colte lo spingeranno ora a confrontarsi con la proprietà prima di stilare il progetto da presentare alla stampa nell'arco di una decina di giorni. Un tempo tecnico approssimativo, compreso tra la ratifica burocratica delle sue dimissioni a Siena e l'avvio del nuovo lavoro in Irpinia.