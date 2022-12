Tante proposte, tante idee e tanti affari pronti per essere realizzati a partire dal 2 gennaio, giorno in cui aprirà ufficialmente la sessione invernale del mercato. Una finestra di riparazione che, come annunciato dall'amministratore Giovanni D'Agostino, vedrà il club biancoverde impegnato in tanti movimenti con gli arrivi che, stavolta, non dipenderanno solo dalle partenze.

Proprio grazie a chi è incamminato verso la porta di uscita, tuttavia, potrebbe spuntare l'occasione per operare una serie di scambi. La conferma è nei giorni scorsi arrivata dal sondaggio di Fabrizio Lucchesi del Monterosi che, nel bussare alla porta di Enzo De Vito per Francesco Forte e Claudiu Micovschi, si è visto interpellare sull'attaccante Rocco Costantino. Di conseguenza sarà davvero difficile che la trattativa possa avere qualche sviluppo positivo anche perché ai due calciatori non mancano di certo le richieste a partire dal Monopoli, in pressing sul portiere, e il Taranto sull'esterno romeno: Siamo interessati- ha ammesso il ds Luca Evangelisti degli jonici- sia a Micovschi che a Murano. Per l'esterno proveremo a chiudere a breve, mentre per l'attaccante è sicuramente più difficile. Per l'ex Perugia, infatti, c'è al momento la volontà di Rastelli di trattenerlo ma, dinanzi ad una giusta offerta, il club irpino sarebbe ben lieto di liberarsi di un biennale da 180mila euro. Cifra proibitiva ma che sta vedendo il Potenza impegnato a smussare le distanze anche perché il 33enne tornerebbe volentieri nella sua città. A proposito di ritorno alle origini e di possibili baratti, intanto, si stanno intensificando i colloqui tra Avellino e Turris anche se i corallini stanno tuttora sfogliando la margherita per il quarto tecnico della stagione. Dopo Canzi, Padalino e Di Michele, naufragate le piste Novellino e Trocini, adesso è in pole Fontana.

L'ex centrocampista del Napoli, quasi certamente, sarà chiamato a dare il suo placet al ritorno di Daniele Franco che il ds corallino, Rosario Primicile, vorrebbe portare a Torre del Greco insieme con Antonio Matera (che Rastelli non intende cedere) e Tommaso Ceccarelli. L'esterno romano, che non ha trovato spazio con l'allenatore di Pompei, proprio contro i corallini fu decisivo al Partenio Lombardi in Coppa Italia. Da parte sua Enzo De Vito, che ieri ha avuto diversi contatti con Graziano Battistini per definire l'arrivo di Luca Paganini anche se la Triestina sta provando a fare resistenza, ha sondato il terreno per Vito Leonetti, esterno di 28 anni in scadenza il prossimo 30 giugno dichiarato incedibile da Primicile, ma si è visto proporre Luca Giannone. Il fantasista di piede sinistro, attualmente infortunato ha chiesto alla Turris di essere ceduto malgrado i 3 gol e 4 assist messi a referto nelle 14 partite finora disputate. Quello di Giannone, inseguito invano un anno fa da Di Somma, è comunque solo uno dei tanti nomi annotati sul taccuino di Enzo De Vito che, in queste ore, sta ricevendo diverse telefonate da agenti e addetti ai lavori. Tra le tante quella più intrigante è arrivata da Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi. L'esterno serinese ha nel suo contratto, firmato due anni fa con l'Empoli, sempre una clausola legata al 10% della futura rivendita senza scadenze temporali. Quanto basta per tenere caldi i rapporti anche perché, dovesse il nazionale lasciare la Toscana in questa sessione, nelle casse biancoverdi potrebbe confluire più di un milione di euro. Si vedrà. Nel frattempo l'entourage di Giuffredi, che ha preso in mano la procura di Antonio Junior Vacca, ha proposto a Enzo De Vito il 32enne napoletano che si è svincolato tre mesi fa dal Venezia quando era seguito da Claudio Parlato. Non potendo essere tesserato da un club italiano, l'ex Benevento e Parma (era con De Vito) lo scorso ottobre è stato vicinissimo persino al trasferimento in Arabia Saudita. A Massimo Rastelli il calciatore piace molto ma, soprattutto in seno alla società, si nutre qualche dubbio sulla condizione fisica del centrocampista.