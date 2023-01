Avellino-Latina 0-0, nel 2023 ancore zero vittorie per i Lupi

L’Avellino ha perso la strada della vittoria. Dall’inizio dell’anno i lupi non hanno ancora trovato il successo in campionato. Contro il Latina finisce 0-0. Padroni di casa vicini al gol nel finale: D’Angelo ha centrato la traversa. La squadra di Rastelli è stata protagonista nel primo tempo, nella ripresa è calata paurosamente. Eccezion fatta per lo spunto di D’Angelo e poco altro. Per i biancoverdi un altro pareggio che serve a poco. Dagli spalti ancora fischi all’indirizzo dei calciatori e della società. Tifosi profondamente delusi.

AVELLINO-LATINA: 0-0

AVELLINO (4-3-3): Marcone, Rizzo (1’ st Ricciardi), Auriletto, Aya (1’ st Moretti), Tito, Mazzocco, Casarini, D’Angelo (39’ st Maisto), Kanoute, Tounkara (16’ st Gambale), Russo (27’ st Trotta). A disp.: Pizzella, Antignani, Garetto, Benedetti, Di Gaudio, Matera, Ricciardi, Fusco, Musto, Moretti. Allenatore: Massimo Rastelli.

LATINA (3-5-2): Tonti, Calabrese (36’ st De Santis), A. Esposito (1’ st Celli), Cortinovis, Sannipoli, Barberini, Bordin, Riccardi (21’ st Tessiore), Carissoni; Fabrizi (46’ st Pellegrino), Belloni (36’ st Margiotta). A disp.: Cardinali, Giannini, Tessiore, Di Mino, Celli, Nori, Gallo. Allenatore: Daniele Di Donato.

ARBITRO: Sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini.