Luci accese al Partenio Lombardi per la prima del nuovo Avellino. Sul rigenerato manto in erba sintetica, fischio di inizio alle 20,45 affidato ad Abdoulaye Diop, arbitro di origini senegalesi della sezione di Treviglio, la squadra di Massimo Rastelli inaugura la nuova stagione affrontando la bestia nera Latina di Daniele Di Donato, allenatore pontino che negli ultimi quattro precedenti ha raccolto tre pareggi e una vittoria contro i lupi.

Particolare statistico che Marconi e compagni sono chiamati subito a spazzare via per il semplice fatto che si presentano all'esordio con l'obbligo di recitare la parte dei protagonisti. Ruolo assegnato d'ufficio persino dagli scommettitori al club che il presidente Angelo D'Agostino ha inteso rilanciare affidando la direzione dell'area tecnica a Giorgio Perinetti. Il navigato dirigente, al suo 46esimo campionato, non ha tradito le aspettative riuscendo, in appena due mesi, a stravolgere la rosa ma soprattutto a ricreare entusiasmo intorno alla squadra. La conferma è arrivata dal botteghino con 4588 abbonati e i restanti tagliandi per raggiungere 6223, capienza massima a cui va aggiunta la quota degli ospiti di 500, andati esauriti giovedì scoeso in appena tre ore. Altro segnale di un entusiasmo dilagante con la Curva Sud che ha chiesto al popolo biancoverde di recarsi allo stadio con largo anticipo in maniera da incitare la squadra in maniera compatta fin dalle fasi del riscaldamento.

Insomma, la condizione ambientale ideale anche se carica di pressione e aspettative. Aspetto su cui Rastelli ha lavorato con il suo staff fin dal ritiro di Palena con l'obiettivo di scacciare gli spettri del recente passato. Per lo stesso tecnico di Pompei, a dieci anni esatti dall'impresa del Ceravolo quando riportò l'Avellino in serie B, quello che parte stasera è un campionato decisivo per la carriera. Una stagione che Rastelli ha deciso di giocare tutta all'attacco preparando una squadra con spiccate caratteristiche offensive. Nel 4-3-1-2 di stasera, ad eccezione del portiere e dei centrali Cionek e Benedetti, anche se questi ultimi due avranno licenza di andare in avanti sulle palle inattive, saranno in otto a spingere sull'acceleratore con l'obiettivo di presentarsi in area almeno in quattro per realizzare un gol più dell'avversario. Un paradigma di base su cui Rastelli ha praticamente lavorato per quasi due mesi con insistenza insieme al suo staff. Non a caso questa sera, malgrado i recenti arrivi dalla serie B di calciatori navigati come Armellino e Gori, ma anche dell'ex pontino Sannipoli, ha deciso di ripartire dall'undici sperimentato a Palena e nelle gare amichevoli, sebbene sempre contro squadre di categorie inferiori.

È questa un'altra delle incognite di questo match al pari del terreno di gioco non ancora assestato che i biancoverdi hanno calcato appena 4 volte nel mese di agosto. Concentrando la sua attenzione solo ed esclusiavamente sull'avversario di stasera, però, Rastelli ha ormai da una settimana preparato i suoi ragazzi pure all'eventualità di trovarsi di fronte ad un Latina camaleontico capace di passare facilmente dal classico 3-5-2 di Di Donato allo speculare 4-3-1-2 dei lupi. In entrambi i casi non sono previste variazioni in formazione con la linea difensiva, davanti a Ghidotti, che partirà da Cancellotti, passerà per Cionek e Benedetti (Rigione deve scontare due giornate di squalifica) e si chiuderà con capitan Tito. In mediana, invece, le chiavi del gioco saranno consegnate a Palmiero con ai lati Dall'Oglio a destra e D'Angelo a sinistra chiamati, soprattutto nella fase di non possesso, ad un lavoro suppletivo per sostenere l'azione di Varela, ispiratore principale delle bocche di fuoco Marconi e Patierno, bomber smaniosi di infiammare una tifoseria già in escandescenza.