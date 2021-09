L'Avellino non sa più vincere, con il Latina terzo pari in tre gare

L'Avellino non sa più vincere. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di mister Piero Braglia. Nella sfida casalinga contro il Latina, per la terza giornata del campionato, i lupi passano in vantaggio al sesto minuto con Dossena. Mezz'ora dopo è Carletti a riportare i conti in pari. Tre minuti più tardi arriva l'espulsione di Carriero per un colpo proibito a Nicolao: cartellino rosso e biancoverdi in dieci per più di un tempo.

Nella seconda frazione di gioco accade poco, fatta eccezione per la traversa colpita al 34’ dall'Avellino, che perde un'occasione straordinaria per il vantaggio. A fine gara fischi per i calciatori biancoverdi e soprattutto per mister Braglia. I supporter vogliono una scossa.