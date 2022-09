Avellino ko, basta un gol al Latina per vincere

Basta un gol al Latina per superare l'Avellino. I lupi giocano discretamente, ma non riescono a pareggiare i conti. Eppure le occasioni non sono mancate. Anche un palo ha negato la rete ai biancoverdi. Casarini ha centrato il legno. Trotta e Russo hanno sfiorato il gol. Ma il Latina è riuscito con la marcatura di Fabrizi al 42esimo del primo tempo a conquistare il bottino pieno. Per l'Avellino si tratta della terza sconfitta stagionale. I lupi finora hanno racimolato solo quattro punti in cinque gare. Delusione per i tifosi biancoverdi, che speravano in una svolta dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Messina.

LATINA-AVELLINO 1-0

MARCATORI: 42' pt Fabrizi (L).

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Sannipoli, Tessiore (40' st Riccardi), Amadio; Di Livio (25' st Bordin), Carissoni; Fabrizi, Carletti (32' st Margiotta). A disp.: Giannini, Tonti, Celli, Cortinovis, Barberini, Di Mino, Rossi. All.: Di Donato.

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto (33' st Tito); Dall'Oglio (32' st Garetto), Matera, Casarini (45' st Murano); Russo, Trotta (32' st Gambale), Ceccarelli (45' st Guadagni). A disp.: Pane, Illanes, Tito, Franco, Garetto, Maisto, Micovschi, Gambale, Guadagni, Murano. All.: Taurino.

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.