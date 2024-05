Amarezza e rabbia per l'assedio che non ha prodotto gol e vittoria nel primo round contro il Vicenza sono ancora impresse sul volto di tecnico e calciatori. Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, l'umore dei biancoverdi è stato in perfetta sintonia con il cielo plumbeo che ha coperto il Partenio Lombardi.



Nella tana dei lupi, dove Marco Armellino e compagni si ritroveranno pure questo pomeriggio alle 17.30 e domani mattina alle 10.30 prima della partenza per il Veneto, da oggi Michele Pazienza riprenderà a preparare la sfida decisiva del “Menti” dove potrebbe esserci bisogno, in caso di parità al novantesimo, persino dell'appendice dei supplementari e di eventuali calci di rigore. Di certo nella sfida di ritorno, però, per trionfare e guadagnare l'accesso alla finale ci sarà bisogno soprattutto di rivedere lo stesso Avellino di martedì sera che ha riscosso l'apprezzamento dei tifosi sia per l'animus pugnandi che la sagacia tattica con cui ha affrontato il duello a viso aperto.

APPROFONDIMENTI Sorrento, probabile l'addio di Maiuri Clamoroso Turris: passo indietro di D'Oriano Casertana, D'Agostino: «Subito il nuovo stadio»

Anche per questa ragione, onde evitare distrazioni e cali di concentrazione, dirigenti e staff tecnico hanno deciso di anticipare di un giorno la partenza in direzione Vicenza. Pertanto domani, subito dopo la seduta di allenamento mattutina, la squadra salirà in treno alla volta di una località veneta tenuta segreta dove gli irpini hanno programmato di svolgere tre sedute di allenamento su un campo in erba naturale prima della sfida decisiva di domenica sera a Vicenza. A certificare che in casa Avellino si nutre la convinzione di approdare in finale, invece, è il programmato viaggio di ritorno in aereo di lunedì mattina allo scopo di non perdere ulteriore tempo e sprecare energie in vista dell'eventuale finale di andata del 5 giugno.



Aspetto organizzativo che Michele Pazienza e i suoi calciatori non toccano nemmeno di striscio restando concentrati unicamente su un avversario che adesso hanno maggiore consapevolezza di poter battere.

Alla rabbia e l'amarezza di Patierno, Rigione e Marconi, che non si danno pace per aver sbagliato occasioni abbastanza facili, sta con il passare delle ore facendo da contraltare la convinzione di avere tutte le carte in regola per domare un Vicenza con numeri da corazzata e una difesa bunker inviolata da oltre 500 minuti. Elementi di forza della squadra di Stefano Vecchi che in Irpinia si sono visti solo a sprazzi denotando in particolare una condizione fisica non ottimale.

Aspetto questo sottolineato dallo stesso trainer veneto a riprova che i biancorossi, sebbene usciti indenni dalla tana del lupo, hanno perso qualche certezza in più che nutrivano alla vigilia del primo round. Di contro la gara di martedì scorso ha evidenziato un dinamismo ritrovato in tanti calciatori dell'Avellino che contro il Catania avevano faticato molto per entrare in partita.



Ecco perché gli allenamenti dei prossimi due giorni saranno particolarmente indicativi per Michele Pazienza e il suo staff per comprendere lo stato di forma dei singoli. Cosa che, a riprova di un lavoro certosino in cui non si trascura nulla, è già stata fatta alla vigilia della sfida di andata. In tal senso è stata indicativa la decisione con cui lo staff tecnico, allarmato per i risultati prodotti dal Gps su alcuni calciatori affaticati come ad esempio Antonio De Cristofaro, nella composizione della formazione iniziale ha deciso di tenerne conto con il rilancio in mediana di Palmiero, il dirottamento di Armellino nel ruolo di interno e la scelta di schierare Sgarbi sulla corsia di destra. Intuizioni servite per alzare il baricentro, portare maggiore dinamicità in mezzo al campo ma anche disinnescare individualità avversarie come quelle di Costa, Ronaldo o Della Morte con dirimpettai alquanto aggressivi.

Soluzioni che in casa si sono rivelate azzeccate e, di conseguenza, potrebbero anche essere riproposte in casa di un avversario che al Partenio Lombardi, risultato a parte, è sembrato stanco e prevedibile.