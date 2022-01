Avellino, maretta a centrocampo: Carriero, D'Angelo e Aloi in agitazione

Calma piatta. Ad undici giorni dall'apertura ufficiale, l'Avellino resta alla finestra di un mercato destinato a trascinarsi nelle chiacchiere fino all'ultima settimana. Per acquisti e cessioni, visto l'andazzo generale, l'impressione è quella che bisognerà attendere le battute finali. Ecco perché pure nella caccia al bomber di razza da affiancare a Maniero non sembra esserci fretta per almeno due ragioni: far calare il prezzo di alcuni pezzi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati