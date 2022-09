Avellino, Matera insidia Franco è ballottaggio a centrocampo

Quando l'Avellino sembrava aver cambiato rotta aprendo le porte ai tifosi durante la settimana di allenamenti, nella giornata di ieri il club ha nuovamente alzato le barricate.

Una prassi, per carità, anticipata dall'anticipo al sabato de quinto turno di campionato. Nessun intruso o occhio indiscreto ammesso all'interno della struttura, la società attraverso una nota ha comunicato nel dettaglio il programma settimanale. Saranno dunque porte chiuse fino a domani. Ieri c'è stata una doppia seduta di allenamento, oggi invece ci sarà un allenamento unico e poi venerdì di nuovo doppia seduta. Mister Taurino desidera continuare a lavorare a fari spenti, lontano dalle curiosità delle telecamere. C'è solo la volontà di migliorare gli ingranaggi e far sì che la vittoria contro il Messina non sia da considerare un caso isolato, ma l'inizio di un nuovo percorso. Il tecnico proseguirà le sedute tecniche sul modulo di gioco. Il 4-3-3 contro i siciliani ha offerto delle garanzie e dato più equilibrio. Si dovrà valutare se continuare a percorrere questa strada o eventualmente tornare indietro battendo sul 3-4-3.



Il dibattito è aperto. La squadra costruita in estate ha preso uomini sicuramente più adatti a giocare con una difesa con un centrale e due braccetti. Con i quattro difensori, invece, saranno necessari adattamenti. Lo staff medico e l'allenatore puntano a recuperare gli acciaccati per avere un quadro completo. Se Illanes corre verso il recupero e probabilmente ci sarà anche il ritorno tra i titolari, il tecnico dei biancoverdi deve capire se riuscirà ad avere a disposizione chi domenica era indisponibile, con Zanandrea e Di Gaudio che lunedì hanno lavorato a parte. Se l'esterno siciliano può recuperare con tutta calma (le alternative nel ruolo non mancano) Zanandrea è un giocatore importante in questo contesto tecnico sia con la difesa a tre, sia con la difesa a quattro (da terzino). I dubbi dell'allenatore in vista della prossima trasferta riguardano sicuramente gli esterni di difesa ed il centrocampo. A destra Ricciardi nel 4-3-3 ha mostrato applicazione, ma anche disabitudine. Sulla sinistra Tito sembra avere maggiori chance, mentre Micovschi in questo momento della stagione è stato messo un po' nel dimenticatoio. Ballottaggi in mediana. Due terzi vanno verso la conferma, ossia Casarini e Dall'Oglio. Il dubbio riguarda Daniele Franco. Il centrocampista è stato senza alcun dubbio il migliore durante la preseason, ma in campionato sino a questo momento non è riuscito ad incidere. Domenica contro il Messina il mister lo ha schierato nel ruolo di mezzala di destra. Un posizionamento differente, al quale, forse, non è abituato. La sua sostituzione è apparsa quasi come una bocciatura. Matera scalpita ed ha dato in campo una buona risposta, una prestazione solida, piaciuta allo staff tecnico.



l centro dell'attacco i biancoverdi non faranno a meno di Marcello Trotta. L'attaccante nato a Santa Maria Capua Vetere sembra aver cambiato il volto alla fase offensiva. Ha messo a disposizione dell'allenatore quelle che sono le proprie caratteristiche tecnico-tattiche. Abile non solo nell'andare in profondità, ma anche nel venire verso i compagni per far salire la squadra e fare gioco. Elemento di categoria superiore con un bagaglio tecnico evidente, ora messo a disposizione della squadra. All'esordio da titolare non è arrivato il gol, ma una prestazione decisamente positiva. A meno di clamorosi colpi di scena sarà riconfermato a Latina. Pronti a raggiungere il Lazio anche i tifosi dell'Avellino Club Roma. «Ci stiamo preparando con entusiasmo alla nostra non-trasferta di Latina, l' appuntamento per noi è un classico e vede sempre una nutrita rappresentanza del nostro club afferma il presidente Arnaldo Antonio Cirillo il germe dell'Avellino Club Roma è nato proprio sugli spalti del Francioni, appuntamento fisso di noi residenti laziali dal 2009». Il rappresentante del club parla anche delle restrizioni: «Inaccettabile che le autorità ricorrano a vincoli insensati e alla fine discriminatori al solo scopo di allontanare il pubblico dagli stadi. Mi aspetterei invece che la federazione si imponesse per perseguire l'obiettivo opposto: portare le famiglie allo stadio è la migliore garanzia per l'ordine pubblico».