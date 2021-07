Lupi scatenati sul mercato, arrivano Scognamiglio e Matera: biennale

I lupi sono scatenati sul mercato. Il difensore Gennaro Scognamiglio ha firmato un biennale con l’Us Avellino. Ha giocato già con mister Piero Braglia e il ds Salvatore Di Somma a Castellammare di Stabia. Biennale anche per il centrocampista Antonio Matera, che è stato nelle file della Cavese. Per l’attacco il direttore sportivo Salvatore Di Somma pensa a Trotta.

Emanuele Santaniello, invece, si starebbe avvicinando alla Juve Stabia. In lista di sbarco anche Marco Silvestri, con non rientrerebbe nei piani dell’allenatore. La prossima settimana i biancoverdi partiranno per il ritiro dei Roccaraso.