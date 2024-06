Con la testa più nella politica che nel pallone, la dirigenza biancoverde vivrà questo fine settimana di giugno con in bocca l'amarezza di dover assistere da casa alla finale tra Carrarese e Vicenza che decreterà l'ultima squadra promossa in cadetteria. Una delusione che Angelo D'Agostino anche ieri, nelle ultime battute di campagna elettorale, ha confessato a diversi tifosi di non aver ancora smaltito.

L'intenzione di riprovarci, persino con maggiore rabbia e decisione, è del resto stata ribadita a più riprese anche perché dopo un quarto e un terzo posto con Piero Braglia, un secondo con Michele Pazienza, un decimo nel primo anno con Eziolino Capuano e un quattordicesimo della sciagurata stagione con Massimo Rastelli, la voglia di salire sul podio più alto è altissima. Ecco perché, chiusa la fase della riflessione, dell'amarezza e della politica, da martedì si tornerà a pianificare il futuro con il varo della nuova campagna abbonamenti (ormai imminente e già predisposta), la definizione della sede del ritiro ma, soprattutto, i colloqui singoli con Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Michele Pazienza.

Come da cronoprogramma il turno dell'allenatore scoccherà dopo quello dei responsabili dell'area tecnica, ma non si andrà di certo alle calende greche visto che nel calcio, ma non solo, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Nel caso del trainer di San Severo, dietro l'angolo si è già affacciato ilche, esattamente come fatto per il, non si farebbe assolutamente scrupolo di soffiare l'allenatore ai biancoverdi pure per ricambiare lo “sgarbo” che lo scorso anno la triade fece al club abruzzese soffiandogli l'acquisto didal. Precedente che, probabilmente, i biancoazzurri non hanno ancora digerito per le modalità. Nel caso di, tuttavia, va detto che la notizia (rimbalzata ieri dall'Adriatico) riferisce di un semplice sondaggio e corteggiamento con l'allenatore pugliese che avrebbe già sottolineato di essere legato ai biancoverdi da un altro anno e, soprattutto, diInsomma, per adesso nulla di preoccupante dal momento che il presidente del “Delfino”,, dopo aver incontrato pure, ha annotato sulla lista dei suoi papabili anche i nomi di(ora alla Juve Next Gen) eche è stato tecnico della Roma Primavera. Al di là di quello che potrebbe essere stato un semplice sondaggio o azione di disturbo, appare comunque evidente che non è il caso di tergiversare ancora rischiando di perdere quel vantaggio legato allache l'Avellino potrebbe quest'anno avere sulle concorrenti ripartendo dalla vecchia struttura. Non a caso tra le ipotesi che potrebbero mettere a rischio il proseguimento del rapporto conci sarebbe proprio quello legato ad una sua improbabile richiesta di effettuare una mezza rivoluzione della rosa attuale.Eventualità dispendiosa che il, nella sua ultima uscita pubblica sul calcio, già sottolineò di non voler operare. In ogni caso, nell'ipotesi di una, non mancherebbero di certo le alternative visto che sono in tanti gli allenatori che, soprattutto negli ultimi due mesi, hanno fatto già capolino alnon solo per proporsi.Tra i tanti, in occasione della sfida contro il, c'è stato anche, sorpreso a prendere una serie di appunti. L'ex centrocampista, dopo l'addio di, è dato comunque in in trattativa con la. Discorsi e ipotesi, come detto, destinati dalla prossima settimana ad entrare nel vivo dopo che la proprietà avrà definito le posizioni di, da mercoledì scorso già al lavoro per definire non solo la sede del ritiro estivo (Cascia, Roccaporena, Abbadia Umbra e Fiuggi le sedi sondate), e, che nel frattempo si sta godendo una mini vacanza prima di rientrare in Irpinia.