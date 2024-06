Gli occhi sono ancora molto stanchi e un po' lucidi. Tra il campionato e le elezioni, oltre ai mille impegni quotidiani come sindaco e imprenditore, il tempo per riposare è davvero poco. Ma Angelo Antonio d'Agostino sa che ora è tempo di ripartire per il suo Avellino, ci sono scadenze imminenti che non possono essere rimandate. E così ieri ha convocato tutti a Montefalcione intorno ad un tavolo, per una riunione che si è prolungata per l'intera giornata e che ha segnato il proseguimento di un percorso che sarà all'insegna della continuità.

La giornata è cominciata intorno alle undici quando si sono incontrati Perinetti, Condò e Strano all'hotel Belsito, e poco dopo è arrivato Michele Pazienza. Volto come sempre concentrato e riflessivo, un sorriso appena accennato proprio come l'abbronzatura, perché per il mare non c'è stato spazio né voglia visto che era in attesa di una telefonata da Avellino. Dopo il breve confronto con la dirigenza nella hall dell'albergo, davanti ad un buon caffè, i quattro si sono spostati a Montefalcione dove ad aspettarli c'erano Angelo d'Agostino e suo figlio Giovanni.

Il primo summit è durato più di una ora, poi pausa pranzo e breve chiacchierata con i giornalisti. «Si ricomincia alla grande e con entusiasmo. Abbiamo fatto - ha spiegato il numero uno dei lupi - questo primo incontro dopo la chiusura dei playoff per riannodare le fila e ripartire. Abbiamo parlato dell'aspetto tecnico. Nelle prossime 48 ore faremo una conferenza stampa nella quale spiegheremo tutto». Dunque i dubbi sulla riconferma della triade dirigenziale e dell'allenatore di San Severo non ci sono. «No, non c'è dubbio sulla loro permanenza: dobbiamo ripartire da dove ci siamo lasciati e dal secondo posto, migliorando ciò che non ha funzionato. Migliorare significa vincere. Siamo arrivati secondi, per fare meglio dobbiamo arrivare primi, c'è poco da dire».

Michele Pazienza è apparso alquanto motivato e pronto: se ne sono accorti tutti e chiaramente anche d'Agostino. «È carico ed entusiasta di portare avanti questo progetto. Il rinnovo - ha sottolineato il presidente - credo sia sottinteso. Non dobbiamo parlare di nulla ma cominciare a lavorare quanto prima». La domanda che tutti si pongono però è se la famiglia d'Agostino intenda o meno continuare ad investire, come ha fatto in tutti questi anni senza mai risparmiarsi. «La risposta è sì: non molliamo, non possiamo frenare proprio ora che siamo vicini alla fine della corsa. Non ci pensiamo proprio a tornare indietro. Fino all'ultimo non ci fermiamo. Gli obiettivi vanno perseguiti. Continueremo a farlo finché non li raggiungeremo».

La riunione è continuata fino al tardo pomeriggio perché i temi da affrontare sono stati tanti: dalla rosa al modulo, a quali giocatori “tagliare”, fino a quelli in scadenza contrattuale ed infine quelli da inserire. Gli elementi saranno almeno quattro, se di esperienza o giovani di prospettiva alla Sgarbi lo si capirà a breve. Di certo l'anno di rinnovo permetterà a Pazienza di lavorare con maggiore serenità ed anche autorevolezza: il tecnico sa che non sono ammessi errori di nessun tipo, che dovrà migliorare nella gestione del gruppo e probabilmente potenziare lo staff.

Perinetti sa dal canto suo che dovrà tagliare i rami secchi, potenziare uno spogliatoio senza rompere gli equilibri, correggere le cose che non sono andate bene e gli errori che ritiene gravi, supportare ancora di più il tecnico nella gestione quotidiana e non solo. La conferenza stampa ci sarà sabato, almeno stando alle parole di d'Agostino: in quella sede tutti i punti saranno chiariti e si ripartirà con maggiore forza e consapevolezza. Allora anche per i tifosi sarà nota la data di apertura della campagna abbonamenti: la passione non va in vacanza e sottoscrivere la tessera è il primo atto d'amore che in tanti non vedono l'ora di fare.