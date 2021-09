Avellino, Micovschi out per 3 settimane e Di Gaudio ancora non è in forma

Una delle tre ali che Piero Braglia ha a disposizione per far decollare il suo Avellino, per le prossime tre settimane, resterà tarpata. Come si temeva ormai da giorni, l'esito degli esami strumentali effettuati presso lo studio Volino sul retto femorale della coscia sinistra di Claudiu Micovschi hanno evidenziato una lesione di primo grado. Tradotta in tempi di recupero, la diagnosi è equiparabile ad una ventina di giorni di riposo in cui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati