L'Avellino batte il Monterosi 2-0, la capolista Bari ora è a +7

I lupi riscattano subito la brutta sconfitta di Catanzaro. In casa liquidano il Monterosi per due reti a zero, con un gol per tempo. Avversari pericolosi in avvio di gara, ma l’Avellino va a segno con Carriero al 24esimo. Una spettacolare realizzazione, con un tiro a giro. Nella ripresa i biancoverdi vicini al raddoppio in un paio di occasioni nel primo quarto d’ora. Il secondo gol arriva, però, al 34esimo. Ci pensa Kanoute a chiudere i conti, servito da Micovschi. Prestazione ok, squadra cinica e capolista Bari che si avvicina. Ora è a +7, dopo il pareggio casalingo contro il Monopoli.