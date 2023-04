È la vigilia dell'ultimo atto di uno spettacolo che ha già deluso clamorosamente le aspettative. La fotografia dell'amarezza dei tifosi, spettatori di un'annata fallimentare, è tutta riflessa nello spazio antistante il botteghino dove, malgrado i prezzi esposti in saldi, la prevendita stenta a decollare. Poco più di 400 i biglietti staccati finora anche se per colorare un po' di biancoverde le gradinate la società ha invitato 200 ragazzi, con i rispettivi accompagnatori, delle scuole calcio affiliate. Segnale preoccupante dell'indifferenza generale che si respira e sta facendo passare in secondo piano l'ultimo duello del Partenio Lombardi contro il Monterosi in cui, se in pochi hanno voglia di aggrapparsi alle residue speranze di agganciare in extremis la zona playoff, c'è comunque da portare ancora a termine il compito di disinnescare il pericolo dei playout. Un risultato minimo, persino mortificante, che l'Avellino di Massimo Rastelli può conseguire con un pareggio, una vittoria o persino perdendo in concomitanza della sconfitta dell'Andria a Latina o del Messina a Taranto. Casistiche che nello spogliatoio biancoverde si evita di prendere in considerazione confidando esclusivamente sulle proprie forze. Un'unità di intenti per provare a vincere almeno contro i laziali senza dover attendere quello che sarebbe un umiliante aiuto esterno. Anche per questa ragione, nel corso dell'ennesimo confronto tra squadra e tecnico, è ieri sera spuntata l'ipotesi che questa mattina in sala stampa possa presentarsi proprio una delegazione di calciatori al posto di un allenatore che, in queste ore, ha un diavolo per capello.

Nell'ultimo allenamento, infatti, Antonio Matera ha rimediato una brutta distorsione ad una caviglia ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo la seduta. Gli esami hanno scongiurato problemi seri ma la sua presenza è adesso in dubbio per domani. Un altro imprevisto in linea con quello che è stato finora il trend di una stagione caratterizzata dalla malasorte che contribuisce ad agitare la vigilia della gara decisiva contro il Monterosi degli ex Bittante, Di Paolantonio e Forte. Indipendentemente da quello che sarà il decorso delle prossime 24 ore, il centrocampista di San Severo, 27 presenze e 2 reti finora all'attivo, è da considerarsi in ballottaggio con Maisto dal momento che la seconda delle tre caselle disponibili in mediana se la divideranno, con la classica staffetta, Dall'Oglio e Mazzocco. I due ex centrocampisti di Palermo e Cittadella non sono al top della condizione perché rientrati solo da una settimana in gruppo dopo la lunga degenza. Di conseguenza l'unico centrocampista certo di partire dall'inizio è Casarini che, a sua volta, sarà chiamato a riscattare i pessimi 37 minuti disputati contro la Turris in cui rimediò pure due cartellini gialli. Insomma un quadro non certo confortante di quella che è l'attuale situazione della mediana irpina che sarà priva dello squalificato Santo D'Angelo e avrà come ultima alternativa Marco Garetto che nel girone di ritorno ha collezionato appena 22 minuti distribuiti su tre partite e non mette piede in campo dal 4 marzo scorso a Catanzaro. Quanto basta per agitare ancora di più il sonno di Rastelli che, almeno in difesa, ha qualche alternativa in più mentre in attacco le sue scelte appaiono abbastanza scontate. Nel pacchetto arretrato, davanti a Pane, saranno confermati Rizzo, Sottini e Tito con il secondo posto da difensore centrale conteso da Benedetti, in netta ripresa, Auriletto, che ha giocato ad Andria, e Moretti, che appare affaticato. Dubbio destinato a persistere almeno fino alla rifinitura odierna. In attacco, invece, rispetto al tridente di domenica scorsa l'unica novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Trotta al fianco o alle spalle di Marconi con Di Gaudio che si ritroverà nuovamente ad agire tra le due linee o da unico suggeritore.