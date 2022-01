Avellino, Murano si avvicina: incontro a Roma per la formula

La proposta dell'Avellino per acquistare Jacopo Murano dal Perugia è di quelle concrete e prevede il pagamento in una o, al massimo, due rate: 150mila euro per il cartellino e bonus di altri 100mila euro in caso di promozione dei lupi in B. In pratica l'offerta che il presidente Angelo D'Agostino ha veicolato ieri pomeriggio al suo collega Massimiliano Santopadre ricalca quasi in toto l'accordo che, due anni fa, lo stesso club umbro mise sul...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati