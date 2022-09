Avellino, Murano finirà in panchina in attacco partirà Gambale

Altra brutta prestazione dell'Avellino contro la Gelbison. I lupi non sono andati oltre lo zero a zero, in una gara priva di brio con un solo vero tiro nello specchio della porta, la punizione di Casarini e poche emozioni. I fischi, assordanti, continuano a risuonare nelle orecchie dell'allenatore, sul quale grava il compito di cambiare lo status quo. Il tecnico deve decidere se modificare il modulo, ma piuttosto difficilmente si allontanerà dal 3-4-3 con cui ha affrontato i primi impegni. L'alternativa potrebbe essere il 3-4-1-2, sistema di gioco provato in prestagione. E' un Avellino spento quello visto in queste prime due giornate, alcuni protagonisti sono fuori fase, altri non hanno la condizione mentale e fisica adatta.

A Monopoli gli irpini sfideranno una formazione delusa dopo il tonfo di Crotone, ma che in casa alla prima giornata ha surclassato 4-1 il Taranto. I tifosi si domandano se arriverà una reazione e se lo staff tecnico apporterà dei cambiamenti. In difesa tutto dovrebbe restare com'è, partendo dalla porta che sarà difesa come sempre da Marcone. Da valutare Llanes, qualora l'argentino dovesse star fuori spazio al giovanissimo Moretti. Il braccetto di sinistra Zanandrea sembra andare verso la conferma. Il giocatore ex Juve ha disputato una buona partita contro la Gelbison, ha tenuto bene il campo e si è fatto trovare sempre pronto. Alle sue spalle scalpita Auriletto, le cui percentuali di scendere in campo sono al momento ridotte. Ma visto che poi domenica si tornerà a giocare, si potrebbe valutare un turnover. In mezzo alla difesa svetta la presenza di Ramzi Aya. Il centrale difensivo è una delle poche certezze dell'avvio di stagione. Sebbene la prova contro il Pescara sia stata macchiata dall'errore che ha consentito a Lescano di battere Moretti, l'ex giocatore della Salernitana è per personalità ed approccio alle partite il migliore. Se dalla difesa si sono avute delle prestazioni confortanti, le dolenti note iniziano dal centrocampo. Nella metà campo Franco non ha acceso la lampadina ed è molto lontano dall'essere il giocatore geometrico di Torre del Greco. Casarini, con cui ha fatto coppia sin qui, non ha brillato. Dall'Oglio potrebbe avere la chance di giocare dall'inizio e potrebbe prendere il posto di Franco, giocatore al quale è sempre subentrato le scorse partite. Se in mezzo al campo regna l'incertezza, sulle fasce potrebbe arrivare un turno di stop per Tito. L'esterno sinistro è stato propositivo con la Gelbison, ma in ottica Messina potrebbe riposare e far spazio a Micovschi, ma per il rumeno potrebbero esserci anche altre competenze.

Sulla destra solito ballottaggio Ricciardi-Rizzo. L'insufficienza maggiore i lupi l'hanno palesata in attacco. La fase offensiva è sterile e lascia molto a desiderare. Regna un pizzico di confusione ed anche distrazione. Murano è stato bocciato dal pubblico ed il suo linguaggio del corpo è ancora peggiore. Sembra quasi trovarsi per sbaglio sul terreno di gioco, chiamato ad uno sforzo quasi insostenibile. Se verrà confermato il 3-4-3, Gambale dovrebbe prendere il posto dell'ex Perugia. L'attaccante proveniente dal Montevarchi si è mosso bene contro la Gelbison, sicuramente più vivo rispetto al compagno di reparto. Sugli esterni nessuno è stato soddisfacente. Kanoutè poco guizzante, Di Guadio impalpabile. Guadagni viaggia verso l'undici titolare, da capire se il senegalese sarà confermato. Taurino potrebbe anche stravolgere le carte in tavola dando una chance a Ceccarelli, giocatore di talento ma non ancora visto all'opera. L'alternativa al 3-4-3 è il 3-4-1-2. Nel caso dovesse giocare con due punte, gli attaccanti di riferimento potrebbero essere Gambale e Murano o Kanoute. Trotta non è apparso pronto. Pur avendo tanta voglia il ragazzo di Santa Maria Capua Vetere ha bisogno di tempo. Dietro i due attaccanti potrebbe essere schierato Ceccarelli. Un'ipotesi a sorpresa del 3-4-3 potrebbe essere offerta dalla presenza di Russo falso nove. Non è da escludere l'ipotesi di schierare Micovschi a sinistra nel tridente offensivo assieme a Gambale e Kanoute.