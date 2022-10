Avellino nervoso alla ripresa: battibecco tra un tifoso e Illanes

L'Avellino ha ripreso ad allenarsi in un clima di contestazione. Tensione palpabile e tutt'altro che limitata al gioco delle parti. Pronti, via, e si è scatenato un battibecco a distanza tra Illanes e uno dei rappresentanti della decina di tifosi presenti in Tribuna Terminio. Taurino, fai giocare Scognamiglio. In difesa facciamo ridere ha gridato il sostenitore dei biancoverdi. La frase ha mandato su tutte le furie l'argentino, che ha alzato la voce con uno stizzito Hey! volgendo uno sguardo glaciale in direzione del protagonista dell'esternazione ed ha accompagnato alla sua rabbia ampi cenni rivolti alla gradinata.

La volontà, esplicita, era quella di invitare il supporter che aveva puntato il mirino su di lui e i compagni di reparto a stare zitto. I toni si sono così inevitabilmente alzati con la controreplica pur rimanendo nel confine delle invettive verbali: Togliti la maglia, non giochi perché sei scarso. Per riportare la calma è dovuto intervenire Tuarino, fisicamente, strattonando Illanes ed invitandolo a concentrarsi sul lavoro in campo. L'allenatore stesso era entrato sul rettangolo di gioco con più di un quarto d'ora di ritardo rispetto alla squadra e ai suoi collaboratori, che hanno dato il via alla sessione di fatiche con un riscaldamento orchestrato con il consueto ritmo e la solita energia dal preparatore atletico Paolo Rizzo. Un'assenza, momentanea, che non è passata inosservata. Anzi. Naturale conseguenza i dubbi e gli interrogativi, trasmessi dai tifosi anche ai giornalisti sul posto. Tutti a chiedersi se fosse in corso un confronto in corso con la dirigenza. Alcuni hanno ipotizzato addirittura che la guida tecnica fosse stata sollevata dall'incarico. Caos allo stato puro. La motivazione ufficiosa sul perché Taurino non ci fosse è comunque arrivata: probabilmente stava selezionando alcuni spezzoni della gara persa a Crotone per farli visionare al gruppo, ciascuno è stato poi libero di farsi la sua idea. Intanto, il pallone ha iniziato a rotolare in un'aria pesante, densa di incertezza, che è finita nello sfociare in un effetto paradossale: quello degli incoraggiamenti rivolti ai calciatori finiti fuori lista. Forte, gioca tu domenica al posto di Marcone l'appello rivolto al portiere al momento dell'ingresso dal tunnel degli spogliatoi. Una delle varie esternazioni che, a termini di regolamento, non potranno rimanere che tali dato che non sarà possibile utilizzare almeno fino a gennaio i fuori rosa così come pescare dagli svincolati perché con tutti gli slot occupati. Bacchettati pure Micovschi (Svegliati) e Kanoute, a bordocampo in borghese, appoggiato sui led pubblicitari con una felpa. La piscina è aperta ha ironizzato un altro degli attempati irriducibili che hanno raggiunto lo stadio facendo riferimento all'indisponibilità prolungata dell'esterno d'attacco ivoriano per un fastidio a un ginocchio. Il senegalese è alle prese con un programma specifico in palestra per rientrare in gruppo così come un altro veterano con quell'articolazione che lo tormenta: Di Gaudio, che è a dispetto del collega è tornato ad aggregarsi in gruppo. Non arruolati Pane, in permesso per motivi famigliari; Aya, fermo a scopo precauzionale in seguito a un colpo a una caviglia rimediato in Calabria; Zanandrea, perché allo Scida gli è uscita la spalla e si eviterà di sottoporlo a contatti per qualche giorno, e Gaudagni, che ha rimediato prima della trasferta a Latina una forte contusione. Per fortuna senza conseguenze. Gli aggiornamenti attesi sulle sue condizioni sono arrivati. L'ex Paganese deve smaltire un edema a un ginocchio, che si è formato in seguito a uno scontro di gioco con Illanes prima della gara casalinga con il Potenza. Oltre gli umori esacerbati dalla quarta sconfitta di fila in trasferta, compreso quello di Taurino che ha fermato il gioco per illustrare in maniera energica i movimenti ai centrocampisti, sono iniziate le prove generali in vista del match casalingo con l'Audace Cerignola in programma sabato prossimo alle 17.30. Murano è stato provato nel tridente con Ceccarelli e Russo ai suoi lati. A centrocampo si è rivisto Dall'Oglio nelle vesti di mezzala sinistra con Franco in cabina di regia e Casarini interno destro. In difesa prove di tandem Illanes Auriletto con Ricciardi a destra e Tito a sinistra. Mosse visibili nonostante le casacche e le squadre mescolate nella partitella a metà campo. I sorrisi hanno lasciato spazio al nervosismo, naturale conseguenza di un rendimento altalenante. Di nuovo tutti in discussione. Stavolta nessuno escluso.

