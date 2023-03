Trasformare l'energia da negativa in positiva per uscire dalla crisi. Trovare il punto dal quale ripartire, dimostrando prima di tutto a se stessi che non tutto è perduto, che il cammino resta lungo e pieno di ostacoli, ma che i play off sono più che possibili.

Farlo al Nicola Ceravolo contro il Catanzaro (fischio di inizio alle 17.30) sarà una impresa titanica per l'Avellino, una di quelle che prima del calcio di avvio sembrano del tutto impossibili. In apparenza appunto perché nella realtà, del calcio e non solo, tutto può accadere, altrimenti che senso avrebbe questo sport? Nell'aria si respira qualcosa di diverso, come lo stesso Massimo Rastelli ha ammesso nel corso della conferenza stampa pre-gara. Una voglia di rivalsa, una consapevolezza diversa frutto di tre scivoloni provocati da errori individuali, di scarsa concentrazione, di incapacità di rimontare nonostante le tante occasioni create.

Riavvolgendo il nastro dei ricordi, a Catanzaro c'è quel gol di Gianmarco Zigoni (era il 5 maggio del 2013) con annessa promozione in serie B targata proprio RastelliDe Vito. Ma il tecnico, come l'amministratore delegato Giovanni D'Agostino, ha ribadito che solo facendo tutti un passo indietro si può ritrovare fiducia, si può far ripartire il motore di una macchina ingolfata da pressioni, limiti e mancanza di una personalità che ora dovrà, per forza di cose, venire fuori.

La capolista dei record, forte dei suoi 76 punti e delle 15 vittorie su 15 in casa va affrontata con intelligenza, razionalità, con una partita di attenzione, spirito di sacrificio e pressione, ma soprattutto con un modulo capace di contenere i danni ed anzi provocarne qualcuno.

Il ballottaggio, dopo una valutazione complessiva delle condizioni dei singoli durante la settimana, è tra il 3-5-2 ed il 4-2-3-1, anche se alla fine gli interpreti sono gli stessi, a eccezione di una pedina. Non ci sarà Kanoute, squalificato per due turni, ma non ci saranno nemmeno Rizzo e Tounkara: il primo per un fastidio al ginocchio; il secondo per scelta tecnica. L'ex Cittadella, sostituito la scorsa settimana dopo 45 minuti, non è al top della condizione. Diversamente, pur non essendo al meglio, sono stati convocati sia Marcello Trotta che Federico Casarini. Dopo il ko con la Virtus Francavilla, entrambi sono rimasti un po' a riposo, per gestire carichi di lavoro e qualche acciacco che si trascina da tempo. Il rientro in gruppo c'è stato solo giovedì per Trotta, ieri per Casarini che invece aveva lavorato da parte.

Di nuovo disponibile l'eterno Godot Totò Di Gaudio, la buona notizia riguarda anche Dall'Oglio e Aya che, a detta dell'allenatore, torneranno a correre con i compagni la prossima settimana quando alle porte ci saranno i match contro il Foggia e il Giugliano. Anche per questa ragione l'orientamento è quello di non rischiare gli acciaccati esponendoli ad un ulteriore sforzo fisico. Quella di Casarini, affaticato e diffidato, rischia di essere un'assenza pesante, almeno inizialmente. Con la prospettiva di utilizzare play e attaccante a mezzo servizio, Rastelli appare orientato a schierarsi in maniera speculare alla capolista confermando il 3-5-2 rispolverato sabato scorso contro la Virtus Francavilla. Stesso sistema di gioco, ma diversi interpreti. Davanti a Pane, fatta eccezione per il pacchetto difensivo composto da Moretti, Benedetti e Auriletto, la linea mediana dovrebbe partire da Ricciardi, passare per Mazzocco, Matera, D'Angelo e finire a Tito sulla sinistra. Di conseguenza Russo avrebbe libertà di azione alle spalle di Marconi svariando sull'intero fronte offensivo. Con l'eventuale impiego di Casarini e Trotta anche a gara in corso, invece, il baricentro potrebbe facilmente alzarsi dando vita a quel 4-2-3-1 sperimentato in settimana con Casarini e Matera a protezione della difesa, Mazzocco, Trotta e Russo alle spalle dell'ex bomber del Sudtirol.

Sul fronte tifosi ci saranno eccome, impossibile pensare al contrario. Dei diecimila previsti al Ceravolo duecento saranno biancoverdi: molti partiranno dall'Irpinia, ma altri anche dal centro nord.