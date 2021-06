Polverizzati in pochi minuti i mille biglietti della gara Avellino-Padova

Sono stati polverizzati in pochi minuti i mille biglietti a disposizione per la sfida di play off di serie C tra Avellino e Padova. Si gioca domani, mercoledì 9 giugno, al Partenio-Lombardi alle 17,30. Infuocata la vigilia.

Accuse incrociate tra le due società, dopo le esternazioni del tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, e per i cori razzisti uditi durante la partita di andata. In una nota ufficiale, l’Us Avellino “ci tiene a stemperare le tensioni di questa vigilia invitando però tutti, sia dall’una che dall’altra parte, a distendere il clima”. All’andata è finita 1-1. L’intera Irpinia è in fermento per questa gara.