Avellino-Padova, mille biglietti in vendita per la sfida play off

Da domani saranno a disposizione mille biglietti per chi vorrà assistere sugli spalti alla sfida di ritorno tra Avellino e Padova.

La seconda gara delle semifinali dei play off di serie C è in programma mercoledì al Partenio-Lombardi con fischio di inizio alle 17,30. Si parte dal pareggio per 1-1 maturato domenica sera sul campo dei biancoscudati. Un risultato d'oro per i biancoverdi, anche se il mister dei lupi, Piero Braglia, mette in guardia i suoi. Altri novanta minuti da giocare con il carattere mostrato nelle partite contro Palermo, Sudtirol e domenica scorsa a Padova.