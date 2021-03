L'Avellino stende la Paganese 2-0: 12esimo risultato utile consecutivo

L’Avellino non si ferma più. Fa suo anche il derby contro la Paganese. I lupi rifilano una doppietta agli avversari. Succede tutto nella seconda frazione di gioco. Ci pensano Maniero (su rigore al 78’) e Aloi (84’) a stendere la Paganese che non riesce a riprendersi dall’uno-due e non accenna neanche una reazione. Per la squadra biancoverde continua la striscia positiva. Sono dodici i risultati utili consecutivi, ben sei le vittorie di fila.

Con questo successo la truppa di mister Piero Braglia blinda la seconda posizione nella classifica del girone C, approfittando della battuta d’arresto del Bari che ora è staccato di quattro punti. L’Avellino si avvicina alla capolista Ternana, bloccata 1-1 dalla Virtus Francavilla. È la seconda stecca per gli umbri che sono avanti nella graduatoria di sette lunghezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA