La richiesta l'ha fatta a Babbo Natale ma il regalo è destinato ad arrivare con la Befana. Nel primo summit di mercato dopo la vittoria contro il Pescara, Massimo Rastelli ha espresso al direttore sportivo Enzo De Vito e alla famiglia D'Agostino il desiderio di avere almeno un centrocampista di qualità per la gara del 7 gennaio prevista ad Agropoli contro la Gelbison. Nello specifico il riferimento del tecnico di Pompei si chiama Luca Paganini, vero e proprio jolly di 29 anni della Triestina che nel girone di andata ha disputato 16 partite con la maglia degli alabardati mettendo a segno pure tre reti. Trattativa non semplice per la resistenza del club di appartenenza, a cui è legato da un biennale con opzione per il terzo anno, ma che l'agente del calciatore, Graziano Battistini, sta provando a smussare.

Avendo già trovato un'intesa di massima con il club irpino, infatti, l'agente del calciatore proverà a tornare alla carica questo fine settimana nel tentativo di definire l'accordo per far scattare il semaforo verde. Da parte sua l'Avellino, pur di accontentare Massimo Rastelli, sarebbe disposto a mettere sul piatto della Triestina qualche elemento in uscita: Forte, Micovschi, Franco, Guadagni, Garetto, Scognamiglio, Ceccarelli e Sbraga sono quelli con la valigia pronta ma, dovessero arrivare richieste, pure per Di Gaudio e Murano potrebbero esserci sviluppi. Al di là di un eventuale contropartita tecnica, tuttavia, l'interesse per Luca Paganini è davvero forte perché Rastelli apprezza particolarmente il calciatore per la sua duttilità e fisicità. Dotato di una discreta tecnica di base, il 29enne romano, alto 177 centimetri, prima di tornare questa estate in Lega Pro ha disputato ben otto campionati tra serie A (41 presenze e 4 gol) e serie B (128 presenze con 16 reti), nella maggior parte dei casi con la maglia del Frosinone di cui è stato una bandiera prima di trasferirsi a Lecce e Ascoli.

a scorsa estate, rimasto senza contratto a luglio, Paganini aveva deciso di tornare in Lega Pro accettando l'allettante proposta della Triestina che sperava di disputare un campionato da vertice. Proposito andato in frantumi dopo questo girone di andata. Ecco perché, deluso dall'epilogo, Paganini appare adesso deciso ad accettare il corteggiamento dell'Avellino. Un'apertura che Enzo De Vito sta provando a sfruttare per accontentare Rastelli che, nel girone di ritorno, potrebbe tatticamente variare qualcosa e vede in Paganini l'elemento adatto da inserire nel suo progetto. A Trieste, ad esempio, nelle sedici partite disputate da titolare, Paganini ha disputato la prima parte della stagione da esterno d'attacco e la seconda, alle dipendenze di Massimo Pavanel, come interno di centrocampo. Nel frattempo qualcosa di muove pure per l'attaccante centrale da mettere in concorrenza con Gambale anche se, come spesso avviene per il mercato dei bomber, i tempi potrebbero andare oltre il 7 gennaio. Di certo De Vito ha dieci giorni fa bussato alla porta del Pordenone per inserirsi nella corsa all'attaccante Karlo Butic, 24enne croato in prestito a Cosenza dove in 13 occasioni è andato in rete solo una volta. Corazziere di quasi 190 centimetri, il croato è stato allenato da Rastelli a Pordenone. In Italia Butic vanta già una discreta esperienza con le maglie di Ternana, Arezzo, Cesena e Pordenone anche se la sua annata migliore è stata con i bianconeri in C (29 presenze e 11 reti). Prima di tornare in Lega Pro, però, il suo entourage intende verificare se spunteranno altre proposte dalla cadetteria. Sul fronte delle uscite, infine, si stanno valutando una serie di offerte per Micovschi, in pole c'è il Taranto di Capuano con dietro il Monterosi ma il romeno è seguito pure all'esterno, Forte, nel mirino del Monopoli favorito sul Monterosi, Guadagni, che ha messo in ghiaccio la richiesta del Messina, e soprattutto Garetto per il quale hanno chiesto notizie Andria, Messina e Arzignano.