Avellino, partenza con il botto: subito il Pescara, poi in casa il Gelbison

Un inizio da brivido, che profuma di amarcord e chiama i lupi di Roberto Taurino a farsi trovare immediatamente pronti ai blocchi di partenza della stagione 2022/2023. Pescara-Avellino alla prima giornata, quattro trasferte di fuoco in 8 giornate, Catanzaro e Foggia una dopo l'altra tra ottobre e novembre. Ma anche un finale morbido, che potrebbe consentire lo sprint decisivo nelle ultime giornate.

I calendari di serie C sono piombati quasi come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri, dopo che in mattinata la Lega Pro aveva incassato la doppia vittoria al Consiglio di Stato, confermando così il format a 60 squadre. Scontata quella contro il Teramo, meno prevedibile ma anche più pesante dal punto di vista strutturale quella contro il Campobasso, contro il cui ricorso la Lega stessa si era costituita parte civile.

Si gioca, finalmente il sospiro di sollievo di Ghirelli e riprende il cammino della fabbrica dei sogni. Abbiamo dovuto attraversare un momento di stop. Ci sono situazioni in cui bisogna metterci la faccia, quando sono in gioco le regole che reggono una comunità. Bisogna avere il coraggio di accettare le critiche e di dare un segnale.

Il segnale dovrà darlo di sicuro l'Avellino, e in fretta. Si inizia, come detto, a Pescara domenica 4 settembre. Ricordi d'altri tempi, in quell'Adriatico stadio-simbolo della promozione in B del 94/95. Sfida da ex per Illanes (e chissà, forse anche per Maniero), mentre l'ex capitano Aloi guarderà il match dalla tribuna, complice un infortunio. L'esordio al Partenio arriverà una settimana dopo (domenica 11 settembre) con il primo derby della stagione contro la neopromossa Gelbison. Primo match di un mini-tour de force, perché nel turno infrasettimanale (14 settembre) i biancoverdi d'Irpinia saranno ospiti alla 3a giornata dei biancoverdi di Puglia, nella tutt'altro che banale trasferta di Monopoli. La domenica successiva sarà festa tra le mura amiche, con l'arrivo del Messina (4a). Il mese di settembre si concluderà con un'altra trasferta di fuoco nel catino del Francioni a Latina (5a), domenica 25 settembre.



A inizio ottobre un impegno interno più morbido contro il Potenza alla 6a giornata (domenica 2), prima dell'ultima trasferta da brivido del girone di andata contro il Crotone (9 ottobre, 7a giornata). Altro mini-sprint con la visita al Partenio dell'altra neopromossa Audace Cerignola (16 ottobre, 8a giornata) e la doppia trasferta di Viterbo (19 ottobre) e Francavilla (23 ottobre) per 9a e 10a di campionato. Il mese si chiuderà in bellezza con il big match contro il Catanzaro di Vivarini (11a) che, come nelle ultime due stagioni, calcherà il sintetico irpino nel girone di andata. La transizione tra il mese di ottobre e quello di novembre sarà una tappa cruciale per i lupi, perché dopo le aquile saranno i satanelli gli avversari successivi (12a giornata, domenica 6 novembre) in quel di Foggia. A quel punto inizierà però la fase favorevole del calendario: Giugliano (13a), Taranto (15a), Juve Stabia (16a) e Fidelis Andria (18a) in casa, Picerno (14a), Turris (17a) e Monterosi Tuscia (19a) in trasferta. Un rush finale tutt'altro che proibitivo sulla carta, che soprattutto nel girone di ritorno - che i lupi concluderanno il 23 aprile 2023 davanti al pubblico amico contro i tusci - potrebbe risultare decisivo ai fini della classifica finale. Sei giornate teoricamente senza scontri diretti d'alta quota. Il campionato si fermerà soltanto il 25 gennaio e il 1° gennaio (ultimo turno del 2022 il 23 dicembre, in casa contro il Pescara), mentre i turni infrasettimanali oltre a quelli già citati del 14 settembre e del 19 ottobre cadranno il 30 novembre (Avellino-Juve Stabia), il 1° febbraio (Potenza-Avellino) e il 15 marzo (Giugliano-Avellino).



A riempire ulteriormente il calendario di penseranno le date di Coppa Italia (partita secca fino alle semifinali): in attesa dei gironi, il Primo Turno Preliminare si giocherà mercoledì 5 ottobre, il Secondo Turno il 2 novembre, gli Ottavi di finale mercoledì 16 novembre e i Quarti mercoledì 7 dicembre. Per le Semifinali doppia sfida (mercoledì 18 gennaio e mercoledì 15 febbraio), mentre la Finale si giocherà mercoledì 1° marzo e martedì 11 aprile.