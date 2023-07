Cosimo Patierno si avvicina sempre di più alla firma con l'Avellino.

Questa mattina il presidente Angelo D'Agostino e il collega Antonio Magrì, entrambi liberi da impegni personali di lavoro, si scambieranno l'ennesima telefonata di questa settimana per fissare l'appuntamento decisivo tra stasera e domani in una location ancora da stabilire.

Di certo, salvo colpi di scena che non si intravedono all'orizzonte, la fumata bianca per il 32enne bomber di Bitonto è destinata ad arrivare già in questo week end.

A far sprizzare ottimismo non è l'ormai esigua distanza sul prezzo del cartellino tra domanda e offerta, ridotta telefonicamente a poche decine di migliaia di euro, quanto la stima reciproca tra i due presidenti che, in questi anni, hanno spesso avuto modo di conoscersi e frequentarsi tra i corridoi della Lega Pro. Non a caso un anno fa, proprio di questi tempi, la dirigenza irpina prese a modello lo stesso Francavilla incentrando il progetto, rivelatosi fallimentare, su Roberto Taurino che tanto bene aveva fatto con i biancoazzurri.

Tutta un'altra storia rispetto all'idea elaborata da Giorgio Perinetti che sta gettando le fondamenta su meno scommesse e maggiori certezze con calciatori come Tommaso Cancellotti, Erasmo Mulè e Lores Varela che in Lega Pro hanno davvero poco da dover dimostrare.

Da parte sua Cosimo Patierno, rientrato a Bitonto da qualche giorno dopo una vacanza all'estero, ha manifestato a più riprese la sua volontà di lasciare la Virtus al presidente Magrì per almeno due ragioni: ha tanta voglia di vestirsi di biancoverde per giocarsi l'ultima chance importante della sua carriera e il suo agente, Giovanni Tateo, ha da almeno dieci giorni definito l'accordo economico con l'Avellino.

Patierno l'anno scorso è stato l'autentico trascinatore della formazione pugliese con le sue 19 reti messe a segno, che gli sono valse il secondo posto nella classifica dei bomber del girone meridionale della C alle spalle di Iemmello del Catanzaro.

Di rientro da Milano, pertanto, Giorgio Perinetti siederà nelle prossime ore al fianco del presidente D'Agostino con l'obiettivo di acquisire pure la firma del vice capocannoniere del girone C della passata stagione.

Un raggruppamento di ferro che, secondo Perinetti, Condò e Strano si può vincere solo con il giusto mix di esperti e giovani promettenti di grande qualità.

Non a caso le ultime mosse della triade stanno andando tutte verso profili di fascia A del girone meridionale.

Per il centrocampo, dove si cerca un leader da piazzare davanti alla difesa, sono state depennate le candidature di Salvatore Burrai, 36enne svincolato dal Pordenone destinato alla Juve Stabia, e Marco Carraro, 26enne rientrato all'Atalanta dal Crotone.

In quello che è un ruolo che Massimo Rastelli reputa fondamentale per far girare la sua squadra, Perinetti appare orientato a puntare su un play che conosce benissimo per averlo svezzato a Palermo, nella Primavera rosanero.

Si tratta del 28enne Davide Petermann che ha un altro anno di contratto con il Foggia, club che non ha ancora svelato i suoi programmi perché attende di conoscere l'esito dei ricorsi presentati dalle squadre escluse e culla ancora qualche ambizione di entrare in B per la porta secondaria.

Anche per questa ragione l'agente Alberto Fontana, al quale la triade biancoverde si è rivolta per sondare la disponibilità, non si è ancora interfacciato con il presidente Canonico.

Dovesse aprirsi uno spiraglio, Perinetti farà di tutto per infilarsi anche perché Davide Petermann pure nello scorso campionato (40 presenze tra campionato e playoff e 8 reti) ha dimostrato di essere integro fisicamente ma soprattutto di possedere un sinistro capace di fare la differenza anche sui calci piazzati.

Qualità, come detto, che Perinetti intravide in Petermann fin dai suoi esordi tra i dilettanti capitolini del Tre Teste e della Romulea che gli valsero il salto, tra il 2009 e il 2012, tra i professionisti prima a Siena e poi a Palermo.

Nel pacchetto arretrato, dove ha perso consistenza la candidatura di Ivan Lanni ma resta l'incognita legata al portiere che sarà sciolta solo dopo il verdetto di questa mattina del Consiglio Federale sui club tuttora in bilico, le prossime mosse dipenderanno anche dal destino di Lorenzo Moretti finito nel mirino del Palermo. L'agente Alessandro D'Amico, la prossima settimana, incontrerà nuovamente i vertici rosanero.