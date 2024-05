In questa fase la parola d'ordine è attenzione. Ai particolari, alle parole, ai piccoli dolori, alla stanchezza o alla euforia, persino agli sbalzi termici.

I playoff sono lontani ancora 19 giorni ma il lavoro dell'Avellino è ricominciato secondo un piano ben preciso. Non poteva essere altrimenti perché il tempo è prezioso e non può essere sprecato. Michele Pazienza lo aveva già annunciato dopo l'ultima partita casalinga con il Crotone e lo ha ribadito dopo aver avuto la rassicurazione dello slittamento di soli tre giorni. «Abbiamo rimodulato il programma che era stato fatto, dobbiamo - ha spiegato il tecnico - solo inserire le date delle amichevoli. Ora l'unico obiettivo è mantenere una condizione fisica accettabile, recuperare al 100% tutti i giocatori e i tre giorni di pausa che, abbiamo avuto ad inizio settimana, ci hanno permesso di ricaricarci a livello mentale, di distrarci un attimo e staccare».

Dunque il programma è chiaro: questa settimana e la prossima saranno all'insegna di un lavoro con maggiori carichi e una intensità più alta. In questo tempo chi sarà più stanco avrà modo di recuperare energie, chi ha bisogno di invece ritrovare condizione sarà messo "sotto torchio" perché l'unico scopo è quello di uniformare la rosa. Dal 14 al 20 maggio la settimana sarà poi quella tipo con ritmi meno pesanti, sedute video ed esercizi ad ok, come succede sempre prima di una gara ufficiale.

Tutti devono stare bene: nelle gambe e nella testa perché è da quella che parte tutto. A questo ci penserà anche la dirigenza oltre che lo staff tecnico: da Perinetti a Condò fino a Giovanni D'Agostino ieri erano tutti presenti al Partenio-Lombardi, nonostante la pioggia ed il vento forte. Thiago Cionek sta seguendo un programma specifico insieme a Pietro La Porta in palestra, solo domani tornerà in gruppo. Liotti e Rocca hanno lavorato con i compagni, dopo un giorno di differenziato, Russo e D'Ausilio stanno gestendo qualche carico di troppo. Varela sta molto meglio anche se risulta visibilmente stanco ed ancora affaticato, deve irrobustirsi e mettere massa, così come sta perfettamente recuperando Benedetti che resta fuori lista, ma che fuori dal campo resta un punto di riferimento per tutti.

La partitella

La partitella a metà campo poi è stata la dimostrazione che i calciatori sono già tutti sintonizzati ai playoff. Patierno che si danna perché prende un palo, i compagni che lo consolano, Dall'Oglio che si arrabbia per una palla persa e che esulta dopo un gol, insomma l'adrenalina è alta, l'attenzione pure insieme alla consapevolezza della propria forza e del fatto che il campionato si è chiuso in crescendo. Il primo test in famiglia è fissato per martedì, poi ce ne saranno altri due.

Le sedute di allenamento infine saranno sempre a porte aperte: serve carica, affetto e calore che solo i tifosi biancoverdi sanno dare. Per ora in città qualche bandiera sui balconi è spuntata ma sarebbe bello rivedere, proprio come nel 2021, tutte le strade, finestre ed anche attività commerciali colorate da sciarpe e vessilli biancoverdi.

Possibile che questo succeda più in là, quando il quadro anche dei possibili avversari sarà più chiaro.