Avellino, per D'Angelo è il giorno della verità sul nuovo contratto

Per Santo D'Angelo, 26enne centrocampista di Palermo alla seconda stagione in biancoverde, è arrivato il giorno della verità. Con un contratto in scadenza al trenta giugno del 2022, più volte discusso ma mai prolungato, l'ex Livorno conoscerà questo pomeriggio il suo destino. A deciderlo saranno i dirigenti irpini e la sua agente Lara Palmegiani. Su entrambi i fronti persiste la volontà di rinnovare il vincolo anche se nelle ultime ore alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati